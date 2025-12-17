「これはかなり奇跡すぎる」つるの剛士、レアな家族集合ショット公開「やば幸せ」「もう男の腕になっとる」
タレントのつるの剛士さんは12月16日、自身のInstagramを更新。家族のプライベートショットを公開し、注目を集めています。
【写真】つるの剛一家の食卓ショット
この投稿にファンからは、「素敵ですね〜」「その時間にパパが帰宅できるのもなかなかレアなのでは？？」「疲れが吹っ飛ぶ瞬間ですよね」「ちゅんちゅんの腕がもう男の腕になっとる 大きくなった！」「これはやば幸せ」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
家族団らんの様子を公開つるのさんは「帰宅したら夕飯のテーブルに家族が全員（長女以外）揃ってた！ 昨今これはかなり奇跡すぎる」とつづり、1枚の写真を掲載しました。家族が食事をする姿です。つるのさんには2男3女の5人の子どもがおり、全員そろうことはなかなか難しいのでしょう。
長女は海外留学中今回は不在だった長女ですが、1月6日の投稿ではつるのさんとのツーショットが公開されています。同日は19歳の誕生日だったようで、つるのさんは「あっという間に19歳。すっかり頑丈なレディになりました」とコメントしています。さらに、長女について「これから海外留学の予定なのでまた家が寂しくなります」と明かしていました。
