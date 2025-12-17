菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の最終話が12月17日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。

1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。

菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。





主題歌はYOASOBIの『劇上』。音楽は得田真裕さん。

＊以下、12月17日放送回のネタバレを含みます。

最終話あらすじ

支配人の大門（野添義弘）、フレ（長野里美）を追い出し、WS劇場を手に入れた久部三成（菅田将暉）。

倖田リカ（二階堂ふみ）との関係も良好だ。



かつて案内所のおばば（菊地凛子）が告げた「一国一城の主となる」という予言が当たったわけだ。

久部にもらった植木が枯れていることに気付いたおばばは、「あの男の運気が下がっておるぞ」と呟く。

困惑する久部



たくさんのスタンド花が並ぶようになったWS劇場では、上演演目は「冬物語」から「ハムレット」へと変わっていた。

主人公のハムレットを演じるのは久部だが、ひときわ人気があるのは大瀬六郎（戸塚純貴）が演じるレアティーズ。

二人の対立シーンでも、観客は圧倒的にレアティーズの味方で、久部は予想外の反応に困惑する。

一方、楽屋ではヒロイン・オフィーリアを演じるリカが自信を喪失していた。久部は懸命にフォローするが、リカは楽屋を出て行ってしまい…。