ABEMAオリジナルドラマ『死ぬほど愛して』で８年ぶりに芸能界に復帰した俳優の成宮寛貴さん（43）。来年１月から始まる宮本亞門さん演出の舞台『サド侯爵夫人』で主演を務める。秘めた欲望や葛藤、愛情を美しくも残酷に描いた名作で、出演者が全員男性という「オールメール」の会話劇だ。成宮さんはサド侯爵の貞淑な妻・ルネを演じる。12年ぶりの舞台出演となる成宮さんだが、実は17歳でデビューした時の舞台も宮本さんの演出。舞台復帰のタイミングでの『サド侯爵夫人』出演に「運命を感じた」という。宮本さんとの再会や作品への思いを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部 油原聡子 撮影：本社・武田裕介）

デビューは宮本亞門の舞台

＜2016年にエンタメの世界から離れた成宮さんは、2024年に芸能界復帰を発表。2025年3月に配信スタートしたＡＢＥＭＡオリジナルドラマ『死ぬほど愛して』で主演を務め、魅惑的な殺人鬼を演じた＞

17歳で芸能界デビューした時に、初めての舞台が宮本亞門さん演出の『滅びかけた人類、その愛の本質とは…』（2000年）でした。今回、亞門さんからお声がけをいただいた時に、台本を見る前から「挑戦するべきだ」と感じたんです。

ABEMAのドラマの主演で芸能界復帰が決まり、準備が整ったのが去年の夏。そのころ、亞門さんとジャズの演奏会で再会しました。会場は砂浜でピアノと椅子が置いてあり、席に座ったら目の前に亞門さんがいらっしゃいました。「実は今度復帰することになりました」とご挨拶をしたら、後日開かれた食事会で『サド侯爵夫人』のお話をいただきました。お仕事を再開しようと新しい扉を開けたタイミングで巡り会ったのが亞門さん。運命を感じました。

僕のこれまでの人生を振り返ると、１人で努力して進んでいくのではなくて、ターニングポイントには、自分に足りないものを与えてくれる誰かが常にいました。挑戦したいことがある時に、扉の前に立っている人と手をつなぐと、扉が開く。でも、そこで怖くて飛び込むことが出来なかったり、手を差し伸べてくれる人に気づけなかったりするとチャンスを見逃してしまう。今回は、覚悟を持って、しっかりとチャンスに抱きつきました。

「自分に必要な試練」

＜サド侯爵夫人の舞台は18世紀のフランス。悪徳の限りを尽くしたサド侯爵は収監されている。貞淑な妻・ルネは彼を待ち続けるが…。サド侯爵を取り巻く６人の女性の会話劇で物語が進んでいく＞

三島由紀夫さんの作品は独特な表現が素敵だと感じる一方で、『サド侯爵夫人』は僕にとってとてもハードルが高い作品。情熱的で毒々しいレトリック、三島ワールドのセリフを自分が発すると思うと、途轍もない試練。それでも、動物的な勘ですが「今、自分自身に必要な試練」だと受け止めています。



成宮寛貴さん

サド侯爵夫人を何度も読むうちに言葉ひとつひとつに日本の美学を感じるようになりました。女性は男性に振り回されてしまうような時代。様々な女性が登場しますが、ルネは夫であるサド侯爵に対する孤高の愛を貫きます。夫にどんなスキャンダラスなことがあっても、「夫を愛する」と決めた強さがある。静かだけれど心は燃えているような、ミニマルなお芝居をしていきたいと思っています。ただ、役に向き合っているうちに自分が今考えていることは壊される。そこからフラットになって役を構築していく覚悟はしていますし、それが必要な役です。

古典のなかの古典ともいえる戯曲ですし、美しい言葉に隠れてしまっているルネの本当の心をどう演じるか。１つ１つ薄い皮をめくるようにルネを見つけていく時間を楽しみにしています。

必死だった17歳の初舞台

17歳で亞門さんの作品に出演させていただいた時はとにかく必死だったので、記憶が曖昧です。亞門さんはダンスをやっていた方なので、すごく足を開いて演出されていたのは覚えています。とにかく明るくて、でも鋭い目を持った方なので、当時は大変厳しい言葉をいただきました。芝居にしっくり来ていない時にはすぐに見抜かれてしまう。「どういう感覚で今、演じたの？」と聞かれる。

亞門さんとは、芸能界の中でもとても親しいお付き合いをしていただいています。ただ、再び「演出家と俳優」という立場になって舞台に臨むので、今まで通りの関係だと違う。稽古の日まではお話を聞かないようにして、まずは自分がルネに対してどう感じたのかをお見せしたいです。

全員が初共演

『サド侯爵夫人』で共演させていただく方々は全員はじめましてです。シャルロットを演じる首藤康之さんは、世界を股にかけて活躍していたバレエダンサー。ルネの母親、モントルイユ夫人役の加藤雅也さんは尊敬する俳優さんの一人で、一度一緒にお芝居をしてみたいと思っていたので今回夢がかないました。



成宮寛貴さん

サン・フォン伯爵夫人を演じる東出昌大さんは、先日、バラエティ番組でご一緒して、連絡先も交換しました。僕は自然の中で過ごしたいという願望もあり、山で暮らす東出さんに「家に行ってもいいですか？」とつい聞いてしまいました。東出さんは、自分の中にいいものと悪いもののものさしがしっかりある印象です。少し武骨で、素直なところもとても好きです。これからお芝居でぶつかり合うのが楽しみです。

これからみなさんに面白い作品をお届けしていきたいと常々思っています。『サド侯爵夫人』では自分なりに作品と向き合い、僕だけのルネを、サド侯爵夫人をご披露できたらと楽しみです。

