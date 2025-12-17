「医療・介護の出費がかさみ、貯金が尽きるのが怖い」年金月16万4000円・67歳女性の不安
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住67歳女性のケースをご紹介します。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住67歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：67歳女性
同居家族構成：本人、配偶者（70歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：650万円
現在の預貯金：1200万円、リスク資産：350万円
これまでの年金加入期間：国民年金60カ月、厚生年金420カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万9000円
老齢厚生年金（厚生年金）：9万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金30万円（詳細不明）、給与収入180万円（ともに年額）
「予想以上に家計のやりくりが厳しくなっている」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「年金だけでは毎月の生活費を十分にまかなえず、特に医療費や介護費用の負担が大きいことが悩みです。高齢になると持病の通院費や薬代が増え、予想以上に出費がかさみます。さらに、物価上昇や光熱費の増加もあり、家計のやりくりが厳しくなっています。貯蓄を切り崩す生活が続き、将来のための資産が徐々に減っていくのが不安です。もっと年金額が増えれば、安心して暮らせるのに」と語っています。
ひと月の支出は「約18万円」。夫婦の年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「医療費や介護用品の費用はどうしても削れない」年金で足りない支出については基本的に「貯蓄から引き出して補って」いるそうですが、「家族からの支援も一部受けています。節約を心掛けていますが、医療費や介護用品の費用はどうしても削れないので」と投稿者。
くわえて「週1回の清掃パートを続けており、家計の補助にしている」とあり、これについては「仕事を通じて気分転換にもなっており、健康維持にもよい」影響があると言います。
また年金生活においては「スーパーの特売日にまとめ買いをし、季節の変わり目には光熱費の節約を意識しています。外食は控え、自炊中心の生活に切り替えました。また、不要なサブスクや契約は見直し、安価な通信プランに変更するなど細かい節約を積み重ねています」とあります。
「年金に頼らなくて済むように、資産を増やす努力をすべきだった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっと早く資産運用や投資について学んでいれば、年金だけに頼らずに安定した生活ができたと思います。また、健康管理をもっと真剣にしていれば、医療費の負担も軽減できたかもしれません」と回答。
今最も不安なことについては、前述のように「将来の医療費・介護費用の増加に対する不安が大きいです。年金だけでこれらの費用が賄えるか心配で、貯蓄が尽きるのが怖いです」と頭を抱えます。
一方で「孫と過ごす時間が何よりの楽しみです」と語った投稿者。そのほかにも「趣味のガーデニングや読書、地域のボランティア活動にも参加し、社会とのつながりを持ち続けられることが喜び」と充実した日々を過ごしておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)