「箱でか!!」めるる、高級ブランドからの巨大プレゼントを開封！ 「プレゼント開ける子どもみたい」
モデルでタレントのめるること生見愛瑠さんは12月16日、自身のInstagramを更新。高級ブランドからのプレゼントを開封する様子を公開し、反響を呼んでいます。
【動画＆写真】巨大プレゼントを開封するめるる
ファンからは「箱でか!!」「クリスマスプレゼント開ける子どもみたい」「反応がいちいちかわいい」「ワクワクするよね〜」「グラサンめるるかっこいい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「反応がいちいちかわいい」めるるさんは「holidaybox」とつづり、1本の動画と2枚の写真を投稿。イタリアの高級ブランド・Tod's（トッズ）からのプレゼントを開封しています。めるるさんは開けた瞬間に「わぁ！」とうれしそうな表情。大きなボックスに入っていたのは、バッグとシューズ、そしてサングラスです。
「オープンしたばかりのブルガリ 表参道」へ12月13日の投稿では「オープンしたばかりのブルガリ 表参道」を訪れたことを報告し、動画と写真を公開しためるるさん。「お店もアクセもキラキラしていて素敵でした…」とあるように、高級感のある店舗とアイテムに心を奪われたようです。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
