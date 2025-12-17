「荻野さんへの憧れがすごいありますし、僕のプロ野球生活の中であの人の背中をずっと追いかけてやってきた部分もありますし、本当に尊敬している先輩。どうしても荻野さんの思いを継ぎたいなという気持ちが、今回は自分からお願いさせてもらいました」。

ロッテ・郄部瑛斗が、来季から今季まで荻野貴司が背負った背番号『0』を背負うことになった。

背番号0を着けるにあたって、「球団にお願いする前に荻野さんにどうしても着けさせていただきたいんですけど、0番良いですかと言ったら、俺が決めることではないけど、背負ってくれたら嬉しいと言ってもらえたので、これなら僕は球団に言わせていただけるなと思って思い切ってお願いしました」と荻野とやりとりがあったことを明かした。

郄部は「やっぱりライバルというか試合を出るために切磋琢磨しましたけど、常に目標というか道を示してくれる先輩だったので、本当に感謝していますし、もっとやりたい気持ちもありましたけど、これから背番号0を背負って自分なりにあの人を超えられるように頑張りたいと思います」と決意を述べた。

来季に向けて、「まずは打撃タイトル。とったことがないので、これを狙って取れるようにしていきたいという気持ちと守備走塁のタイトルも走攻守が求められている選手だと思うので、そこを追い求めて1年間怪我なくプレーしていきたいと思います」と意気込んだ。背番号『0』でタイトル獲得を狙う。