火起こしもできるサバイバルLEDライト。この便利さで1,980円
着火できるのサバイバル感あってイイ。
少し前から、アチコチで手のひらサイズのアウトドア用LEDライトが売られているのを見るようになりました。充電式なので、普段遣いにも防災用にも使えてフェーズフリーです。
我が家にも四角いLEDがあるのですが、他のメーカーでも似たタイプが多いような…？
ライト界の十徳ナイフだ
アウトドア用品のLOGOS（ロゴス）が出したのは、「着火できる・USBサバイバルツール」。上記のLEDライトから頭1つ抜き出た多機能っぷりで、まるでライト界の十徳ナイフなんです。
カラビナでブラ下げるのはもちろん、磁石でくっつき、明るさや色味を変えるくらいは当たり前。ですが、プラスとマイナスのドライバーを内蔵して、シートベルトカッター、栓抜き、ホイッスル、さらには火起こしができるマルチっぷりはビックリですね。
こんなに多機能でたったの1,980円なのもオドロキです。いつも必要かどうか分かんないけど、とりあえず買っとかないとって思います。
とりあえず持ってて損はなかろう
ただ光るだけじゃなくて、アウトドアでも防災でも便利というのが良いですよね。しかも火起こしできるなんて、ホントに画期的すぎます。アウトドアでの火起こしは、炎が出る着火ライターを使う人が多いと思うのですが…シガーソケットのように熱くなるだけなら安全です。
防災袋にしまい込むにはもったいないので、バッグなどに付けて携帯したいですね。
ロゴス(LOGOS) 丸洗いスランバーシュラフ
5,891円
Amazonで見るPR
Source: YouTube via LOGOS