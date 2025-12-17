ソフトバンクの安紱駿投手（23）が17日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、20万円減の年俸980万円でサインした。

福岡・久留米商高から富士大を経て、ドラフト3位で入団したルーキー右腕。最速152キロを誇るが、昨秋のメディカルチェックで右肘の炎症が見つかり、プロ初の実戦登板は4月の4軍戦までずれ込んだ。

1年目の今季は1軍登板はなく、ウエスタン・リーグで5試合に登板して1勝、防御率4・40。「登板しても大学時代のように投げることができず、悔しく、自分の体ではないようだった」と明かした。出力が上がらず、8月中旬からは再び実戦から遠ざかった。

マウンドに戻ったのは、10月のみやざきフェニックス・リーグ。11月から約1カ月派遣されたアジア・ウインターベースボールリーグ（台湾）では5試合に登板し2勝1敗、1ホールド、1セーブ、防御率1・20。球速は150キロの大台に達して「投げる度に良くなった」とうなずいた。

今オフの自主トレは、福岡県筑後市のファーム施設で体づくりをメインに行う。故障で出ばなをくじかれた1年目を終え、来季へ向けて「シーズン中に1軍で先発し、最低3勝はしたい」と奮起を誓った。（金額は推定）