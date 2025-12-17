J1アビスパ福岡は17日、FW藤本一輝（27）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。

福岡市出身の藤本はJ1町田から加入した今季、開幕戦を含めてリーグ戦で31試合に出場し、1得点した。Jリーグの公認データ「@JSTATS」によると、守備側の選手を抜こうとするなどした「ドリブル総数」は98回で、J1リーグ6位を記録。切れ味鋭いドリブルが持ち味で左サイドから数多くのチャンスをつくったドリブラーが来季も故郷でサイドを切り裂く。

アビスパ福岡は17日、次々と契約更新選手を発表しており、DF湯澤聖人、GK小畑裕馬に続いて3人目となった。

2025年J1ドリブル総数ランキング@JSTATS）

順 氏 名 所属 回数

１ 相馬 勇紀 町田 173

２ 金子 拓郎 浦和 120

３ フェルナンデス C大阪 116

４ カピシャーバ 清水 112

５ 小屋松知哉 柏 103

６ 藤本 一輝 福岡 98

７ 久保藤次郎 柏 95

８ 伊藤 達哉 川崎 94

９ 俵積田晃太 F東京 87

10 新井 悠太 東京V 80