THE ALFEE、年越しに24時間連続でライブ映像放送 衛星劇場で全12本を一挙オンエア
CS放送『衛星劇場』にて、大みそかから元日にかけてTHE ALFEEのライブ映像を24時間（＋1時間）連続で特集放送する特別企画『大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭』が実施されることが決定した。
【写真】めちゃくちゃ楽しそう！THE ALFEEインスタで公開された秩父での特別企画の模様
同企画では、12月31日午後5時から、THE ALFEEのライブ映像12本を一挙に放送する。2004年に30周年を迎えた際のカウントダウンライブ『THE ALFEE 30th anniversary Count Down 2005 TIME AND TIDE』（大阪・大阪城ホール）や、マーティ・フリードマンらギタリストが集結した高見沢俊彦のソロ公演『Takamiy Legend of Fantasia 2012 ULTRA STEEL Live at Tokyo International Forum Sep.01.2012』（東京・東京国際フォーラム）、そのほか海外公演の模様など、貴重な映像がラインナップされている。
今回の24時間放送は、『衛星劇場』にとって初の大規模THE ALFEE特集。12月31日午後5時にスタートし、1月1日午後3時10分にラストの番組が放送される予定だ。年越しのひとときを彩るコンテンツとして、ファンにとっては見逃せない一日となりそうだ。
■放送作品
12月31日（水）
・THE ALFEE 16th Summer 1997 Emotional Field Heat ＆ Beat Emotion I
・THE ALFEE 16th Summer 1997 Emotional Field Heat ＆ Beat Emotion II
・THE ALFEE Count Down 1997 EMOTION Live at BUDOKAN Dec.24
・THE ALFEE in NY at Forest Hills Stadium 1st.July.1998
・THE ALFEE 17th Summer TOKYO ONE NIGHT DREAM 16 August 1998
・THE ALFEE Count Down 1998 Nouvelle Vague Live at BUDOKAN Dec.24
2026年1月1日（木）
・THE ALFEE 18th Summer A.D.1999 Millennium Carnival I
・THE ALFEE 18th Summer A.D.1999 Millennium Carnival II
・THE ALFEE in BERLIN at Brandenburg Tor 26th. September.1999
・THE ALFEE Final Count Down A.D.1999 Live at BUDOKAN Dec.24
・THE ALFEE 30th anniversary Count Down 2005 TIME AND TIDE
・Takamiy Legend of Fantasia 2012 ULTRA STEEL Live at Tokyo International Forum Sep.01.2012
