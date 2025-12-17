¡ÖÃËÃ£¤ÎÌû¤·¤¤»þ´Ö¡×ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¡È¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤½¤í¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¡Ö±Ê±ó¤Î¥í¥Ã¥¯¾¯Ç¯Ã£¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê63¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃËÃ£¤ÎÌû¤·¤¤»þ´Ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢´ò¤·¤¹¤®¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÉÛÂÞÆÒÂÙ¡õ¡È¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÉÛÂÞ¤Ï¡ÖÃËÃ£¤ÎÌû¤·¤¤»þ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BUCK-TICK¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦º£°æ¼÷¡Ê60¡Ë¡¢THE YELLOW MONKEY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µÈ°æÏÂºÈ¡Ê59¡Ë¤È¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÛÂÞ¤ÏµÈ°æ¤Î¸ª¤ËÏÓ¤ò²ó¤·¡¢3¿Í¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¬¥×¥é¥¹¡£º£°æ¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤·¡¢µÈ°æ¤ÈÉÛÂÞ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¿¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Î¥í¥Ã¥¯¾¯Ç¯Ã£¡¡ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤ÎÌµ¹¤¤Ê¾Ð´é¤¬Âº¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢´ò¤·¤¹¤®¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
