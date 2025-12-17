高橋愛、夫・あべこうじに「いてくれたらいいよ」 クリスマスプレゼントの希望聞かれ会場沸かす
元モーニング娘。でタレントの高橋愛（39）、夫でお笑い芸人のあべこうじ（50）が17日、都内で行われた『Pikaでんき ローンチイベント』に登壇。希望のクリスマスプレゼントを聞かれた高橋の返答に、会場は「ふぅ〜！」の声が上がった。
【全身ショット】仲良し！寄り添い同じポーズを決めるあべこうじ＆高橋愛
クリスマスのエピソードを聞かれると、「取り立てて何かやったっていうことはない」と顔を見合わせた2人。あべは「クリスマスって限定するとあんまり覚えてないですね。2月19日誕生日なんですけど、（高橋から）1ヶ月前に誕生日プレゼントをもらっています。そういうタイプなんです。なので時間がわからなくなるんです」と苦笑い。
「開けないで置いてます」と続けたあべに、高橋は「でも聞いたんですよ！もうあるんだけど、まだいらないよねって。もうわたしていいかな、どっちがいい？みたいな」と主張し、「届いたらすぐ渡したくなっちゃうんですよ」に告白。あべは「安いときに買ったんでしょうね」と笑いを誘った。
この日は高橋からあべに“サプライズ”でヒーターをプレゼント。進行では“サプライズ”とされたが、「台本に書いてありましたよ！なんでぜんぶ書いてあるんですか！」とあべが声をあげる一幕も。
逆にクリスマスプレゼントにあべから高橋に何をあげるか聞かれると、あべは「そういえば考えてなかった」として高橋の希望を聞くことに。これに高橋は「いてくれたらいいよ」とさらりと答え、会場からは「ふぅ〜！」という声が上がった。
またクリスマスとしてディナーの予定はあるという2人。あべが「ディナーはね、僕が…」と口にすると、高橋が「私が予約したじゃん！ホテルも私がとった」と暴露。司会から「でもお支払いはあべさんが…」と聞くと、あべは「妻です」とつぶやき、会場に笑いが起こっていた。
この日は、一般家庭向けに自然エネルギー（電力）を提供する『Pikaでんき』とともにスタートした、自然エネルギーの活用を広げながら、こどもたちが安全で安心して暮らせる未来をつくっていく新たな取り組み『e.CYCLEこども未来プロジェクト』のアンバサダーにあべが就任。高橋も1日CMOとしてともに登壇した。
【全身ショット】仲良し！寄り添い同じポーズを決めるあべこうじ＆高橋愛
クリスマスのエピソードを聞かれると、「取り立てて何かやったっていうことはない」と顔を見合わせた2人。あべは「クリスマスって限定するとあんまり覚えてないですね。2月19日誕生日なんですけど、（高橋から）1ヶ月前に誕生日プレゼントをもらっています。そういうタイプなんです。なので時間がわからなくなるんです」と苦笑い。
この日は高橋からあべに“サプライズ”でヒーターをプレゼント。進行では“サプライズ”とされたが、「台本に書いてありましたよ！なんでぜんぶ書いてあるんですか！」とあべが声をあげる一幕も。
逆にクリスマスプレゼントにあべから高橋に何をあげるか聞かれると、あべは「そういえば考えてなかった」として高橋の希望を聞くことに。これに高橋は「いてくれたらいいよ」とさらりと答え、会場からは「ふぅ〜！」という声が上がった。
またクリスマスとしてディナーの予定はあるという2人。あべが「ディナーはね、僕が…」と口にすると、高橋が「私が予約したじゃん！ホテルも私がとった」と暴露。司会から「でもお支払いはあべさんが…」と聞くと、あべは「妻です」とつぶやき、会場に笑いが起こっていた。
この日は、一般家庭向けに自然エネルギー（電力）を提供する『Pikaでんき』とともにスタートした、自然エネルギーの活用を広げながら、こどもたちが安全で安心して暮らせる未来をつくっていく新たな取り組み『e.CYCLEこども未来プロジェクト』のアンバサダーにあべが就任。高橋も1日CMOとしてともに登壇した。