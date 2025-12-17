ソフトバンクの大卒新人右腕の安徳駿投手（23）が17日、球団事務所で来季2年目の契約を更改し、20万円減の推定年俸980万円でサイン。来季目標に先発での3勝を掲げた。

「今年は1軍で投げることができずに2軍でも成績は出なかった。来年は1軍戦で先発として3勝したい」

24年ドラフト3位で富士大から入団も、メディカルチェックで右肘の異常が見つかって春季キャンプはC組スタートだった。「けがで投げられない。もどかしい、悔しい、気持ち悪い、自分の体じゃない感じでした」。リハビリを経てウエスタン・リーグで5試合に登板し1勝、防御率4・40。オフの11月中旬からアジアウインターベースボールリーグ選抜に選ばれて、台湾での武者修行を終えた。

「大学のときよりは良くなった気がします。とても充実した1カ月でした」と中継ぎでの登板を振り返った。直球の最速は152キロだが「150キロまで戻りましたし、球質、切れ、制球に自信も持てました」と成長を実感。オフは実家も近い筑後ファーム施設で自主トレを重ねる予定。「調子を落とさずに来年キャンプから頑張りたい」と意気込んでいた。