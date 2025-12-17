日置市できのう16日夜、住宅や倉庫など合わせて6棟が焼ける火事がありました。6棟のうち5棟が全焼しましたが、けが人はいませんでした。

日置警察署によりますと、16日午後8時ごろ、日置市吹上町湯之浦の田中ユミ子さん(85)の木造平屋の住宅で「風呂場から火、早く来て」と田中さんから110番通報がありました。

火は次々と近所に燃え広がり、およそ6時間後に消し止められましたが、この火事で、田中さんの木造平屋住宅と、隣接する脇田光子さん(89)の木造平屋の住宅・倉庫・小屋、さらに会社員・田中浩昭さん(56)の木造平屋住宅・木造2階建ての離れ、あわせて6棟が焼けました。このうち5棟が全焼です。

通報した田中ユミ子さんは家族と2人暮らし、脇田さんと田中浩昭さんはそれぞれ1人暮らしで、いずれも出火当時、在宅していましたが、火事に気づいて逃げ出し、無事でした。

田中ユミ子さんと同居する家族は「音がして見に行くと、薪風呂付近から火が出ていた」と話しているということで、警察と消防が出火原因などを調べています。

・