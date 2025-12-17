きょうは天気が下り坂で、夕方からは広く雨や雪が降るでしょう。

【最新の予想】いつどこで雪･雨が降る？最新のシミュレーション

朝はすっきりと晴れていましたが、正午前の名古屋市内は雲が広がっています。気温は11.6℃、湿度は59％で、風は強くありません。

きょうの午後は雨や雪の降る所が多いでしょう。予想最高気温は名古屋や岐阜、津などで12℃前後と、平年並みか少し高い所が多い見込みです。尾鷲では18℃と、11月中旬並みの暖かさになるでしょう。

最新の雨・雪シミュレーションを画像で掲載しています。

【雨と雪の予想】

昼過ぎには、岐阜県から次第に雨や雪が降り出すでしょう。夕方から夜にかけては、愛知県や三重県でも広く雨が降る予想です。日付けが変わる頃には止む所が多いでしょう。

週末は広く雨が降る見込み

【週間予報】

あす木曜日やあさって金曜日は、晴れる所が多いでしょう。上空に暖かい空気が流れ込み、次第に気温は高くなる見込みです。週末は広く雨が降りますが、各地で11月中旬から下旬並みの気温になるでしょう。



来週も曇りや雨とすっきりしない天気になる日が多い予想です。しばらくは各地で平年より気温の高い日が続くでしょう。