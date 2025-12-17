ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 季節ハタハタ 秋田・男鹿市 北浦漁港で１０ｋｇの水揚げ 今シ}… 季節ハタハタ 秋田・男鹿市 北浦漁港で１０ｋｇの水揚げ 今シーズン初めてのまとまった水揚げ 季節ハタハタ 秋田・男鹿市 北浦漁港で１０ｋｇの水揚げ 今シーズン初めてのまとまった水揚げ 2025年12月17日 12時0分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 季節ハタハタ（資料画像） 秋田県漁協船川総括支所によりますと、男鹿市の北浦漁港で１７日、１０ｋｇの季節ハタハタの水揚げがありました。今シーズン初めてのまとまった水揚げです。 （写真は資料画像） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 秋田中央道 １８日から３日間 全面通行止め 午前９時から午後４時まで 冠水対策工事の事前作業を実施 死亡したのは秋田・仙北市の４２歳女性 １５日由利本荘市の大型トラック横転事故 企業版ふるさと納税で大仙市に１００万円を寄付 住宅メーカー「サンコーホーム」 空き家問題の解消に 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護タクシー, 静岡, 大船, グループウェア, 葬儀, イベント, 介護, マンション, 横浜, 射出成形機