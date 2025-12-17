クマの市街地などへの出没が多発していることを受け、山形市は、クマの餌となるカキやクリなどの不要になった果樹を個人で伐採する際の費用を補助する取り組みを新たに始め、17日から申請受け付けが開始されました。今年度は先着50本までが補助対象になります。



山形市では今年度、12月11日時点でクマの出没が344件に上り、去年の同じ時期のおよそ5倍となっています。

クマを引き寄せる要因の一つと考えられているのが実がなっても放置され収穫されないカキやクリなどの果樹です。

こうした状況を踏まえ、山形市では、クマ出没対策の一つとして、カキなどの不要な果樹を伐採する場合に個人に対しても、補助金を支給する取り組みを始め、17日から申請の受け付けを開始しました。

伐採や処分に掛かる経費の3分の2、または、伐採する木1本あたり2万円を上限に補助金を支払うもので、伐採前の申請が必要です。

受け付け初日の17日にはさっそく、市役所の窓口で申請する市民の姿が見られました。



申請した人①

「カキの木を4本。※伐採を決意したのは？山寺の駅近くなので観光客や住民に迷惑が掛からないように」



申請した人②

「果樹の木が問題になっていると聞いて（伐採して）安全に暮らせるようにしようと思った」



今年度の予算額は100万円で、先着50本まで補助の対象になるということです。

