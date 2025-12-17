きょうは低気圧が日本海をすすむため、日本海側から雨が降り出してきています。雷を伴って強く降る所もあるでしょう。

夕方になると、太平洋側でも雨が降りやすくなりそうです。東北北部と北海道は雪が降る所があり、北海道の日本海側は吹雪になるでしょう。夜になると、太平洋側では雨は止むところが多そうです。雨雲が山にブロックされる関東と北海道の東部は夜にかけて晴れるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-1℃ 釧路：0℃

青森 ：4℃ 盛岡：4℃

仙台 ：9℃ 新潟：9℃

長野 ：11℃ 金沢：14℃

名古屋：13℃ 東京：14℃

大阪 ：15℃ 岡山：12℃

広島 ：13℃ 松江：13℃

高知 ：16℃ 福岡：15℃

鹿児島：20℃ 那覇：24℃

寒気の影響で、北海道は日中でも氷点下の真冬日になりそうですが、東日本と西日本はこの時期にしては気温が高めとなるでしょう。

あすは移動性の高気圧に覆われるため、全国的に晴れて、日本海側の地域でも晴れ間がでそうです。風も弱く、穏やかな陽気になるので、絶好の大そうじ日和になるでしょう。

週末は季節外れの暖かい空気が流れ込むため、全国的に気温が上昇しそうです。秋に戻ったような暖かさになるので、雪の多い地域では雪解けがすすむでしょう。雪崩や屋根からの落雪にご注意ください。