『THE TIME,』特集の登場者に視聴者ビックリ！ やるせなす石井、狂言師になって激変登場 丸刈り和装姿
17日放送のTBS系『THE TIME,』（月〜金 前5：20）にお笑い芸人がプロの狂言師として登場し、話題を集めた。
【写真】やるせなす石井、印象がらり…プロ狂言師としての姿
番組では「和泉流野村万蔵家」を特集。そこで登場したのは、お笑いコンビ・やるせなすの石井康太（50）だった。『黄金ボキャブラ天国』『爆笑オンエアバトル』『笑っていいとも！』など、バラエティー番組で多数活躍。
ウッチャンナンチャン・南原清隆らによる「現代狂言」に出演したのをきっかけに「狂言の魅力にはまった」という。44歳の時に九世野村万蔵に弟子入りし、5年間の修行を経て、能楽協会の入会が認められた。
お笑いとの共通点について「19歳からお笑い芸人をやってきて、ずっとコントをやってたんですよ。狂言というのも、言葉は難しいんですけど、昔からあるコントなんですよね。その難しいからこそ、けいこを一生懸命やって、本番でお客さんに伝わった時に、すごい高揚感というか、喜びに変わるんですよね」と語った。
丸刈りで和装に身を包み、かつての印象から激変。視聴者からは「やるせなすの石井ちゃん、狂言師になったんだ！」「やるせなす石井ちゃんが狂言師になっててビックリ！ちょっと感動してしまった」「やるせなすって解散してたの？」など、多数の声が寄せられた。
