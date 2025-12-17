俳優の鈴木砂羽が、12月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。小学生時代のバレエの発表会の写真を公開し「この頃は動物の役しかもらえなかった」とこぼした。

【映像】ニワトリの衣装で脚を高く上げる小4の鈴木

「ひとつのことをやり始めると長く続く」という鈴木。バレエについても小学校1年から始め、東京に上京する18歳まで11年続けていたと話す。

小学4年生のときの写真が披露されると、黒柳は「あらすごい。ずいぶん脚長くあがりましたね」と驚いた様子。

鈴木も「ね！こんなきれいにピンと上がってて…一番いい写真じゃないかな」と懐かしみ「バレエをやっていたから、表現者というか俳優の道に行きたいなと思って…楽しかったですね」と振り返った。

しかし、頭にトサカをつけ顔も衣装も真っ白な当時の姿に「ニワトリです、ニワトリ」と笑い、「この頃、動物の役しかもらえなくて。きれいなプリマみたいなのはなくて、だいたいカエルとかニワトリとか犬とか…」とやや自虐気味に話すと、黒柳は「でも随分かわいいじゃない」とひとこと。鈴木も「かわいいですね、当時。今見ると」と照れくさそうに笑った。

（『徹子の部屋』より）