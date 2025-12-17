¡Ö¤µ¤¹¤¬ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¡×¡ÖÅ·ºÍ¤«¡×Ì¤Íè¤òÃÎ¤ë¥Ü¥¹¤Î¹¶Î¬Ë¡¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡ªåÌÌ©¤ÊSF¹ÖºÂ¤«¤é·ã¥¢¥ÄºÇ½ª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¡ã¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ä
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¶â¤â²ÈÂ²¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤ÎÃË¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£
Âè1ÏÃ¡¢ÀäË¾¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡ÈE¥«¥×¥»¥ë¡É¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÆæ¤Î½÷À¡¦»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¡È²¾½é¤á¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿¡£
12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÃÎ¤ëÃû¤¬¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò»È¤Ã¤Æ»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¿¤Á¤ò½èÊ¬¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡£°µÅÝÅª¤ËÉÔÍø¤ÊÎ©¾ì¤Î¤Ê¤«¡¢Ê¸ÂÀ¤Ï»Ô¾¾¤¿¤Á¤òµß¤¦¤¿¤á¡È¤¢¤ëÊýË¡¡É¤ò»×¤¤¤Ä¤¡Ä¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¡õ»Ô¾¾¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¡ªÂç»ö¸Î¤«¤éÌ¿¤òµß¤¦¹ª¤ß¤ÊÏ¢·È
¢¡34¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¨¡ª
10Ç¯¸å¡¢»Íµ¨¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Ì¤Íè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2055Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¸½ºß¤Ë²ðÆþ¤·¡¢Îò»Ë¤Î²þ¤¶¤ó¤òÌÜÏÀ¤àÃû¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡È¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¥Ä¥ê¡¼¡É¤ÎÊø²õ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿Ãû¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¢»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤Î¤»¤¤¤À¤È¹Í¤¨¡¢Èà¤é¤ò½èÊ¬¤·¤è¤¦¤È¡È¤¢¤ë·×²è¡É¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Î12·î24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÅ·°æ¤«¤éLED¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íî²¼¤·34¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë»ö·ï¸½¾ì¤Ë»Ô¾¾¤é¤ò¤ª¤Ó¤´ó¤»¡¢Èà¤é¤âµ¾À·¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¶öÁ³¤ËÃû¤Î·×²è¤òÃÎ¤Ã¤¿»Ô¾¾¤é¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤òÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÃÎ¤ëÃû¤«¤é¤³¤ÎÀè¤âÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤Î¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¹¤ë¤ÈÊ¸ÂÀ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¸µ¡¹¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ²¾¤Ë¡ÖA¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤ÎÃû¤âº£¤ÎÃû¤È¤Ï°ã¤¦¡ÖÃûA¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¡ÖÃûA¡×¤ÏËÜÍè¤ÎÎò»Ë¤«¤é²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¡ÖA¡×¤ÎÀ¤³¦¤«¤é²þ¤¶¤ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸µ¤ÎÃû¤¬ÃÎ¤ëÀ¤³¦¤È¤Ï±ó¤¯¤Ê¤ê¡¢¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿µ×¾ò¤Ï¡¢Ãû¤¬2025Ç¯¤Î¸½ºß¤Ë²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Ãû¤Ï¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë2055Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÈæ³Ó¤·¤Æ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·»Ô¾¾¤Ï¡¢Ì¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãû¤ËÄ¾ÀÜ¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾¯¤·¤ÎÊÑ²½¤Ê¤é¡¢Ì¤Íè¤ÎÃû¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¡£¤½¤³¤ÇÊ¸ÂÀ¤Ï¡¢Ãû¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¯Îò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤ÎÃû¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£¤½¤Î¡È¹¹¿·¡É¤ò¡¢Ãû¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ô¥é¥°¡Õ¤³¤½¤¬¾¡µ¡¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÆ§¤ó¤ÀÊ¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÃû¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¤Õ¤ê¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢»Ô¾¾¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸µ¡¹¤ÎÎò»Ë¤ÇË´¤¯¤Ê¤ëÍ½Äê¤Î34¿Í¤òµß¤¦¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¡¢Ãû¤Î¹¹¿·¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¸µ¡¹Å¨Æ±»Î¤À¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤È»Ô¾¾¤¿¤Á¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢³Æ¡¹¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¤Ê¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ç½ÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤¬Âè2ÏÃ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡Èç¯æù²¹¤áºîÀï¡É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤¬º£ºîÄÌ¤·¤Æ¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈËª¡É¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ê¡¢ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤¬Â©»Ò¤Î»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¤òÍî²¼Êª¤«¤é½õ¤±¤¿¤ê¡¢°ìÏ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ºÇ½ªÏÃ¤é¤·¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÇ®¤¤°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¤Íè¤òÃÎ¤ëÃû¤ò¹ª¤ß¤Ë¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡¢SNS¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¤«¡Ä¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¡×¡ÖÇ®¤¤Å¸³«¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£