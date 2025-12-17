ニコンは、ミラーレスカメラ「Z9」の新ファームウェアを公開した。バージョン番号は5.30。オートフォーカス機能の拡張や動画撮影機能の強化など、多岐にわたる改良を実施した。

AFエリアモードについては、シングルポイントAFやダイナミックAF（S、M、L）選択時でも被写体検出が可能になった。ワイドエリアAF（C1、C2）で設定できるAFエリアの範囲も拡張した。静止画と動画のいずれでも対応する。

ピクチャーコントロールに「フラットモノクローム」と「ディープトーンモノクローム」を新たに追加。フレキシブルカラー機能にも対応した。

オートキャプチャーには撮影後のフォーカス位置リセット機能を追加したほか、被写体検出対象に顔を加えた。

動画撮影では、ハイレゾズームをオンに設定している場合、被写体検出枠が撮影画面に表示されるようになった。撮影終了時に外部モニターへの映像出力が途切れない仕様に変更したほか、撮影中にiメニューからヘッドホンの音量を変更できるようにした。

再生機能においては、フィルター再生の条件設定に日付を追加。動画再生時のiメニューにループ再生も加わった。再生中の画面自動回転機能も追加された。

ネットワーク関連や他の機器との接続についてもアップデートが入っている。例えばFTPサーバーとの接続設定に説明文が追加できるようになったほか、NTPサーバーによる日時同期機能を追加した。マスターカメラから同一ネットワーク上のリモートカメラを検出して接続できる機能も加わった。USBストリーミング（UVC/UAC）にも対応した。

このほか、静止画撮影時のAFの動作や安定性を改善。NX Tetherなどアプリケーションからのホワイトバランス取得にも対応した。カスタムメニューには被写体検出の有効設定やフォーカスリミッター設定などの新項目を追加した。