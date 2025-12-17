岩田剛典が地元愛知のラジオ番組で最新アルバムを存分に語る！『FM AICHI SUNDAY SPECIAL』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典が、12月21日19時よりFM AICHIで放送の特別番組『FM AICHI SUNDAY SPECIAL feat. 岩田剛典』に出演する。

■最新アルバム全曲オンエア！岩田本人が制作秘話を語る

地元愛知県出身で、ソロアーティストとして、三代目J SOUL BROTHERSメンバーとして、俳優として、各方面で活躍する岩田剛典。1時間の番組の中では、アルバム『SPACE COWBOY』に収録された全曲をオンエアしながら、曲に対する思い入れや制作秘話などを語っていく。

また、現在開催中のソロツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』についての話や、地元名古屋についてのエピソードなども披露する予定だ。

■番組情報

FM AICHI『FM AICHI SUNDAY SPECIAL feat. 岩田剛典』

12/21（日）19:00～20:00

出演：岩田剛典

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『SPACE COWBOY』

