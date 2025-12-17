岩田剛典が地元愛知のラジオ番組で最新アルバムを存分に語る！『FM AICHI SUNDAY SPECIAL』放送決定
岩田剛典が、12月21日19時よりFM AICHIで放送の特別番組『FM AICHI SUNDAY SPECIAL feat. 岩田剛典』に出演する。
■最新アルバム全曲オンエア！岩田本人が制作秘話を語る
地元愛知県出身で、ソロアーティストとして、三代目J SOUL BROTHERSメンバーとして、俳優として、各方面で活躍する岩田剛典。1時間の番組の中では、アルバム『SPACE COWBOY』に収録された全曲をオンエアしながら、曲に対する思い入れや制作秘話などを語っていく。
また、現在開催中のソロツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』についての話や、地元名古屋についてのエピソードなども披露する予定だ。
■番組情報
FM AICHI『FM AICHI SUNDAY SPECIAL feat. 岩田剛典』
12/21（日）19:00～20:00
出演：岩田剛典
■リリース情報
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『SPACE COWBOY』
■関連リンク
岩田剛典 OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest
https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/