°æ¾å¾°Ìï¤¬¡ÖÅÝ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡È°Õ³°¡É¤ÊÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ï¡Ä¡ÄÏ¢Â³KOµÏ¿¥¹¥È¥Ã¥Ñー¤Ï¡Ö¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¡×
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ë¤ÆWBCÆ±µé2°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥Ô¥«¥½Àï¤ò¹µ¤¨¤¿»î¹çÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÈºÇ¤â¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¡ÉÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¢£¥Ô¥«¥½Àï¤Ç28ÅÙÌÜ¤ÎKO¾¡Íø¤Ê¤ë¤«
°æ¾å¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØtalkSPORT.com¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À»î¹ç¤ÇÅÝ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥à¥í¥¸¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¡£¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤Ïº£Ç¯9·î14Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¡¦IG¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤ÆÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï12¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢È½Äê3ー0¤Ç°æ¾å¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
°æ¾å¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤Ï2019Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤ÎÂè1Àï°ÊÍèÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢20Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿°æ¾å¤Î11»î¹çÏ¢Â³KOµÏ¿¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢°æ¾å¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢31Àï¤Î¤¦¤Á¡¢È½Äê¾¡¤Á¤ÏÆ±Àï¤ò´Þ¤á¤Æ¤ï¤º¤«4»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
27Æü¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¥Ô¥«¥½¤ÎÀïÀÓ¤Ï33Àï32¾¡¡Ê17KO¡Ë1°ú¤Ê¬¤±ÌµÇÔ¡£°æ¾å¤ÏºÆ¤ÓKOµÏ¿¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥Éー¥à¶½¹Ô¤ÇÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤Î»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£