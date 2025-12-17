サッカー・オランダのアヤックスは17日、フリーとなっていた日本代表のDF冨安健洋選手と2026年6月30日までの半シーズン契約をしたと発表しました。

冨安選手は、ベルギーのシント＝トロイデンVVで欧州での選手生活をスタート。その後、イタリアのボローニャを経て、プレミアリーグのアーセナルへ移籍。しかし、右膝のけがの影響で最後の公式戦出場は、2024年10月5日となっています。

それでも、クラブディレクターのマライン・ビューカー氏は「複数のトップリーグで豊富な経験を持つ優れたディフェンダーであることを証明してきた。知性にあふれ、両足を使いこなす守備的選手だ。ここ数週間、スカウト部門やコーチングスタッフと共に彼の映像を数多く分析したが、全員が熱意を示している。負傷歴も重要な検討事項だった。当初から彼は懸命にリハビリに取り組み、医療スタッフによる徹底的な評価も受けている。労働許可証が最終決定次第、すぐにチーム練習に参加可能だ。試合感覚を取り戻す必要はあるものの、豊富な経験からほぼ即座に適応できると確信している。契約面でも良好な協力関係を構築する道筋を見出した。総じて、若く才能豊かな我々のチームに、短期的にさらなるバランスをもたらす選手を獲得できたと期待している」と、冨安選手への期待を口にしました。

また、アヤックスには日本代表DFの板倉滉選手が所属。クラブ公式Xに2人が再開する様子が投稿されました。板倉選手は「似合ってる」とアヤックスのジャージに身を包む冨安選手に言葉をかけました。日本人コンビの活躍に注目です。