磯野貴理子、手作りチャーハンを披露「ちくわチャーハンいいですね」「チクワが笑ってる顔に見えます」「お皿可愛い〜」
タレントの磯野貴理子（61）が17日、自身のインスタグラムを更新。手作りのチャーハンを披露した。
【写真】「チクワが笑ってる顔に見えます」「お皿可愛い〜」磯野貴理子が披露した手作りチャーハン
15日まで自身の写真展を開催していた磯野は「写真展、あっという間に終わってしまって、今はちょっとぽっかりしています」と心境を吐露。この日の投稿では、「今年撮影した鳥を、ちょこっと見てください」と、自然の中で暮らす「アオバト オオヨシキリ ムラサキサギ ノビタキ」の写真をアップした。
さらに、「※ちくわが好きなので、ちくわチャーハンをよく作ります（シューイチで紹介した）」と、卵とちくわで鮮やかに盛られた、手作りのチャーハンを披露した。
この投稿には「ちくわチャーハンいいですね」「とても美味しそう」「チクワが笑ってる顔に見えます」「お皿可愛い〜」「お写真素敵」「凄くいい写真ばかり」「もうプロフェッショナルです」などのコメントが寄せられている。
