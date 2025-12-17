八木莉可子、生マツケンに「泣きそう」 コラボカフェにも行くほどの大ファン「松平さんは偉大」
俳優の松平健、八木莉可子、吉田鋼太郎が17日、都内で行われた『FamilyMart FEST.2025（以下、ファミフェス2025）』発表会に登場した。八木が松平の大ファンであることを本人を前に公言した。
【写真】指差しする松平健＆うちわを持ってノリノリな八木莉可子＆吉田鋼太郎
ファミリーマートの年末年始キャンペーンアンバサダーに就任した松平は、今回のイベントで「マツケンサンバII」を生披露。「以前から健さんが大好き」だと話していた八木は、“推し活うちわ”を大きく振りながら楽しんだ。
歌唱後には、八木が「感動しすぎて泣きそうになっちゃいました。ずっと大好きだったので、つい私も踊ってしまいました！」と大興奮。友人と「マツケンサンバ」のコラボカフェにも行ったことを明かし「やっぱり松平さんは偉大だなと思いました」と感激していた。
それを聞いた松平は、うれしそうに「最近は若い方がコンサートや舞台に来ていただくことも増えていて。私も元気をもらえて頑張れそうです」とほほ笑んだ。
『ファミフェス』は、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOにて、19・20日の2日間限定で一般向けに開催される。イベントでは「あそべるコンビニ」というテーマで新しい体験型サービスの拡張を中心にお披露目。会場内では、人気キャラクターやコンテンツとコラボしたエンタメグルメの一部展示や、ファミマプリントを活用した「推し活グッズ」づくり体験、限定グッズが手に入るクレーンゲームなどの「お買い物アトラクション」など、「8つのあそび方」が体験できるブースを設置する。
この日は『キャプテン翼』作者の高橋陽一氏も登場した。
