【ロンドン＝横堀裕也】ミス・フィンランドに選ばれた女性による「つり目」ポーズの写真がＳＮＳに出回り、政界を巻き込んだ騒動に発展している。

地元メディアによると、問題の写真は１１月末にＳＮＳに投稿された。人さし指でまぶたを上に引っ張るポーズを取る女性が写り、「中国人と一緒に食べる」との説明も添えられていた。つり目ポーズはアジア人に対する人種差別ジェスチャーと見なされている。

この投稿に批判が殺到し、事態を重くみたミス・フィンランドの主催者は今月１１日の記者会見で、「人種差別は我々の価値観と相いれない」として「ミス」の称号を剥奪（はくだつ）すると発表した。女性も「私の行動が間違っていた」と謝罪した。

騒動は収まらず、連立与党の一角をなす右派ポピュリスト政党「フィン人党」の国会議員ら３人は、処分が重すぎるとして、ＳＮＳに「つり目」の写真や動画を一斉にアップし、女性を擁護した。

野党を中心に議員３人に対する非難の声が強まり、連立を組む中道右派「国民連合」のペッテリ・オルポ首相は１５日、「ばかげた行為であり、国のイメージを傷付けるものだ」と火消しに追われている。