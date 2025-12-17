演歌歌手羽山みずき（34）が10日に発売した、デビュー10周年記念曲「お湯割りで」がオリコンの演歌・歌謡曲週間ランキングで初登場1位を獲得した。

自身初の1位となった同曲は“お湯割り”をモチーフにしたフォークタッチのサウンド。小料理屋を舞台にカウンターを挟んでの客とおかみさんの恋模様をかわいらしく描いている。

羽山は「ファンの皆さまをはじめ、音楽ファンの皆さまの熱い応援のおかげをもちまして、歌手人生初のランキング1位を獲得できましたこと、心より感謝申し上げます」と応援に感謝。続けて「デビュー10周年の記念作ですので、発売されたこれからが本番。引き続き、しっかり歌を届けて参りますので応援よろしくお願いいたします」と気を引き締めた。

昨年に続いて24日午後7時からクリスマスイブを飾るYouTubeライブ（https://youtube.com/live/GYDx54Xp50Q?feature=share）を行う。手料理を作りながら、今年1年を振り返る内容だ。

▼「お湯割りで」ミュージックビデオ（https://youtu.be/pFG9_Zu5rD8）