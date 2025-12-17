¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÞ»à¤·¤¿·ëÀ®13Ç¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¡×
Âçºåºß½»¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥³¥µ¥¤¥È¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Îúð¸ýÎ¼¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆüº¢¤è¤ê¥¢¥ë¥³¥µ¥¤¥È¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¡¼¥¹ßÀ¸ýÎ¼¤ÎÁòµ·¤òÌµ»ö¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸ü¾ð¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Ë¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Æ¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥¢¥ë¥³¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢µÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅöÌÌ³èÆ°µÙ»ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö·ëÀ®¤·¤ÆÌó13Ç¯¡¢¸½ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï7Ç¯È¾¤¬·Ð¤Á¡¢ËÌÎÓ±ÑÍº¡¢¾®À¾Î´ÌÀ¡¢úð¸ýÎ¼¡¢¿¹ÅÄ°ì½¨¤Î4¿Í¤Ç¡Ø¥¢¥ë¥³¥µ¥¤¥È¡Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¸½ºß½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÅö½é¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ºÇ¿·³Ú¶Ê¡ØNavy¡Ù¤ò¡¢12·î17Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥³¥µ¥¤¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤ÎÆü¡¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥¢¥ë¥³¥µ¥¤¥È¤Î²»³Ú¤¬´ó¤êÅº¤¨¤¿¤Ê¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯12·î16Æü¡¡¥¢¥ë¥³¥µ¥¤¥È¡¡STROKE RECORDS¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
¥¢¥ë¥³¥µ¥¤¥È¤Ïúð¸ý¤µ¤ó¡¢¿¹ÅÄ°ì½¨¡¢ËÌÎÓ±ÑÍº¡¢¾®À¾Î´ÌÀ¤Î4¿ÍÁÈ¤Ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£10Âå¡Á20Âå¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
10Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢úð¸ý¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£