キュウソネコカミが、2025年3月に開催した初の主催フェス＜極楽鼠浄土 at 神戸ワールド記念ホール 2025.3.20＞の全曲ライブ音源を本日配信スタートした。

本公演は、キュウソネコカミがメジャーデビュー10周年の締めくくりとして、10年間の中で切磋琢磨してきたアーティストを招いて開催されたメモリアルなイベントとなっており、出演アーティストはキュウソネコカミに加え、KANA-BOON、ゲスの極み乙女、SHISHAMO、BLUE ENCOUNT、ヤバイTシャツ屋さんの5組を迎えて開催された。

また、2回目の開催となる＜極楽鼠浄土2026＞開催も決定している。出演アーティストは、キュウソネコカミに加え、[Alexandros]、超能⼒戦⼠ドリアン、04 Limited Sazabys、レキシ、ROTTEN GRAFFTYの5組をゲストアーティストに迎えた、計6組。本公演は、現在開催中の結成15周年 47都道府県ツアー＜感謝の鼠回り＞のツアーファイナルとして開催される。チケットはオフィシャル先行受付中の為、ぜひチェックしてほしい。

◾️「極楽鼠浄土 at 神戸ワールド記念ホール 2025.3.20」全曲ライブ音源 配信：https://jvcmusic.lnk.to/GokurakuNezumiJodo_20250320

◾️EP『マウスピリッツ』 2025年12月3日（水）発売

配信：https://jvcmusic.lnk.to/mousespirits

CD購入：https://victor-store.jp/artist/5158

詳細：https://kyusonekokami.com/news/detail/1616 ▼形態

【CD ＋ Blu-ray ＋ 極楽鼠浄土vol.1記念 特製サコッシュ】￥8,800（税込）

【CD ＋ DVD ＋ 極楽鼠浄土vol.1記念 特製サコッシュ】￥8,800（税込）

【CD ＋ Blu-ray】￥5,830（税込）/ NZS-1018

【CD ＋ DVD】￥5,830（税込）/ NZS-1019

※VICTOR ONLINE STORE＆一部ライブ会場での限定販売となります。 ▼収録曲

1.スピりスピられ

2.変な踊り

3.歳食ってる

4.また明日

5.夢想花 ▼Blu-ray / DVD 収録内容

キュウソネコカミ presents 「極楽鼠浄土」at 神戸ワールド記念ホール [2025/3/20]

ウィーワーインディーズバンド!!

MEGA SHAKE IT!

ファントムヴァイブレーション

ビビった

推しのいる生活

正義マン

囚

The band

DQNなりたい、40代で死にたい

何も無い休日

ハッピーポンコツ En1. 家

En2. 家

En3. ネコカミたい ▼特典映像

Documentary Movie

＊恒例のメンバー副音声付き ▼グッズ ※完売

完全数量限定！極楽鼠浄土vol.1記念 特製サコッシュ

「極楽鼠浄土」の会場で掲示したドロップ幕の一部分を裁断した一片を貼付した世界でオンリーワンの記念サコッシュ。（ランダムでメンバー直筆サイン入り！）

◾️＜キュウソネコカミ 結成15周年47都道府県ツアー「感謝の鼠回り」＞(後半) 2026年

12月6日（土）佐賀 ・GEILS 17:30/18:00 w/超能力戦士ドリアン

12月7日（日）大分 ・ Drum Be-0 17:30/18:00 w/ Wienners

12月9日（火）長崎・Drum Be-7 17:30/18:00 w/礼賛

1月17日（土）高知・ X-pt. 17:30/18:00 w/サバシスターズ

1月18日（日）香川・ festhalle 17:30/18:00 w/サバシスターズ

1月25日（日）兵庫・ music zoo KOBE 太陽と虎 17:30/18:00 w/171

1月31日（土）沖縄・桜坂セントラル 17:30/18:00 ※ワンマン

3月21日（土）極楽鼠浄土2026＠インテックス大阪（以下に詳細記載）

◾️＜キュウソネコカミ presents 極楽⿏浄⼟2026＞ 日程：2026年3月21日（土）

会場：インテックス⼤阪5号館（⼤阪府）

時間：open 11:00 / start 12:30

出演：キュウソネコカミ / [Alexandros] / 超能⼒戦⼠ドリアン / 04 Limited Sazabys / レキシ / ROTTEN GRAFFTY

問い合わせ：清⽔⾳泉 06-6357-3666 (平⽇15:00〜18:00) / info@shimizuonsen.com ▼セブンイレブン先行受付

https://w.pia.jp/t/gokuraku-nezumi-jodo/

〜2025年12月21日（⽇）23:59 ▼チケット

【スタンディング「セーフティーブロック」】

9,999円（税込）※整理番号有り

【スタンディング「バカサワギブロック」】

9,999円（税込）※整理番号有り

【⾞椅⼦席】

9,999円（税込）※整理番号無し

【指定席】

12,999円（税込）※整理番号無し 詳細：http://kyusonekokami.com/