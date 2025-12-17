¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡ÙËÜÆüÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡õÇÛ¿®¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü·èÄê
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬¡¢ÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¼«¿È¤Î»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÆü¡¹¤ò¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥º¥ë¡É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£CD¤Ï12·î24Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¤Ë¤Æ°ìÂÁá¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ª¤è¤ÓLINE MUSICºÆÀ¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Á2026Ç¯2·î17Æü23»þ59Ê¬¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPCÊÉ»æ²èÁü¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢LINE MUSICºÆÀ¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡ØAssemble¡Ù¤ÎÂÐ¾Ý4¶Ê¤òºÆÀ¸¤·¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¾ÞÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£A¾Þ¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç5Ì¾¤Ë¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ØAssemble¡Ù¹ðÃÎB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£B¾Þ¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¤·¤¿ÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤ò¡¢1¶Ê500²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤¼¤Ò´ü´ÖÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï12·î24Æü¤Ë¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤ÆÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ã2025 Ji Chang Wook Japan Fan Meeting ¡ÁWinter With W¡Ê¥æ¡¼¡Ë¡Á¡ä¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢2¼ïÎà¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃêÁª¤Ç¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¤Î°®¼ê²ñ¤ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù
ÇÛ¿®Æü¡§12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
CDÈ¯ÇäÆü¡§12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://lnk.to/Assemble
CD¹ØÆþ¡§https://lnk.to/Assemble_1stAL
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://jichangwook.ponycanyon.co.jp/
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1.Celebration
2.¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿
3.ËÍ¤¬¤¤¤¿¤³¤È
4.Glass
5.Feel me,feel you
6.The Wind Of Spring
7.Starry Night Driver
8.My Christmas Wish
9.Spring Is You
10.SHINY TRIP
¢§·ÁÂÖ
¡¦¹ë²Ú½é²óÈ×ÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊCD+¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÜPHOTOBOOK¡Ò60P/B5¥µ¥¤¥º¡Ó¡Ë
PCCA-06439 11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ× CD only¡¡
PCCA-06440¡¡3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÈ×(CD¡Ü¥Ñ¥º¥ë¡Ê260mm¡ß380mm¡¦300¥Ô¡¼¥¹¡Ë+¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É5Ëç¥»¥Ã¥È)¡¡
SCCA-00174 9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨½é²óÀ¸»º¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¡¡¡¡
¢¨½é²óÀ¸»ºÊ¬ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê3·ÁÂÖÁ´¤Æ¡Ë
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡ÊÁ´9¼ï+¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÃêÁª±þÊç·ô1ËçÉõÆþ
¢§ÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê¹ë²Ú½é²óÈ×ÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±2ËçÁÈ¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±1ËçÁÈ¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡Ê¥Õ¥©¥ó¥¿¥ÖW55¡ßH60mm¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥é¡¼
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡ËA
HMV,HMV¡õBOOKS¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡ËB
¾åµ°Ê³°¤ÎÁ´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡ËC
¢¨ÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¡ÊSCCA-00174¡Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¯ÇäÁ°¤Ç¤âÆÃÅµ¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞÅù¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAssemble¡×12·î17Æü¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ²¼µ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ªÀ§Èó³Ú¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦¶¦ÄÌ¤Þ¤È¤á¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢1st Album¡ÖAssemble¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¹ØÆþ¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPCÊÉ»æ²èÁü¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!
¡¦¾ÞÉÊ
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPCÊÉ»æ²èÁü
¥µ¥¤¥º¡§1980¡ß1080px
¡¦±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59 ¤Þ¤Ç
¡¦ÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È
iTunes / ¥ì¥³¥Á¥ç¥¯ / d¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ / ¥É¥ï¥ó¥´ / mora / animelo mix / amazon music
¡¦ÂÐ¾Ý²»¼Á
ÄÌ¾ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¢¥í¥¹¥ì¥¹¡¢Dolby Atmos
¡¦±þÊçÊýË¡
¡Ê1¡ËÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖAssemble¡×¤ò¤Þ¤È¤á¹ØÆþ(¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É)
¡Ê2¡Ë¹ØÆþ»þ´Ö¡¢¹ØÆþÈÖ¹æ¤äÃíÊ¸ID¤¬Ê¬¤«¤ëÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ¡Ê¹ØÆþÍúÎò¡Ë¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ê3¡Ë´ü´ÖÆâ¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É´°Î»²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç´°Î»
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://form.run/@jichangwook-assemble-dlbuycp
¡¦Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¤´±þÊç¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1¥µ¥¤¥È1²ó¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£±þÊç½ªÎ»¸å¤Ë±þÊçÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤ª´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¤Ä¥µ¥¤¥È¤Î¹ØÆþÍúÎò¤ÇÊ£¿ô±þÊç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¸¢Íø¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã²èÁü¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï1²ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âºÆÁ÷¤Î¤´ÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡Á÷ÉÕÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤òÂè»°¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¤Þ¤¿¤Ï´¹¶â¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æ±°ì¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÎÏ¢Â³±þÊç¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»öÁ°Í½¹ð¤Ê¤¯Á´¤Æ¤â±þÊç¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç´°Î»¸å¤ÎÆâÍÆ³ÎÇ§¡¦ÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡LINE MUSICºÆÀ¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖAssemble¡×¤ÎÂÐ¾Ý¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë²¼µ¤Î¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÃí°ÕÅÀ¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¾ÞÉÊ
¡ãA¾Þ¡ä
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ÖAssemble¡×¹ðÃÎB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÃêÁª5Ì¾¡Ë
¡ãB¾Þ¡ä
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¡×4¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÁ´°÷¡Ë
¡¦Celebration Ver.¡¡
¡¦Glass Ver.
¡¦Feel me,feel you Ver.
¡¦My Christmas Wish Ver.
¢¨ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤ÎÂÐ¾Ý¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÉ»æ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢§±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59 ¤Þ¤Ç
¢§ÂÐ¾Ý¶Ê
¡ÖCelebration¡×
¡ÖGlass¡×
¡ÖFeel me,feel you¡×
¡ÖMy Christmas Wish¡×
¢§±þÊç¾ò·ï
A¾Þ¡§ÂÐ¾Ý¶ÊÇ¤°Õ1¶Ê¤ò2,000²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ
¢¨A¾Þ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Êý¤Ï¡¢B¾Þ¤Î³ºÅöÊÉ»æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
B¾Þ¡§ÂÐ¾Ý¶ÊÇ¤°Õ1¶Ê¤ò500²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë³ºÅö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨B¾Þ¤Ï±þÊç¤·¤¿ÂÐ¾Ý¶Ê¤Î¤ß¤ÎÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª1¿ÍºÇÂç4²ó¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢§±þÊçÊýË¡
STEP 1
LINE MUSIC¤ÇÂÐ¾Ý¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¯¡ª
https://music.line.me/webapp/album/mb0000000004da9248
STEP 2¡¡
LINE MUSICÆâ¡¢²èÌÌ²¼¤Ë¤¢¤ë🏆¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¡Ø¡É¡»¡»(ÅÐÏ¿Ì¾)¡É ¡Æs Play TOP 50¡Ù¤Ë¤Æ¤´¼«¿È¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡ª
STEP 3
±þÊç´ü´ÖÆâ¤Ë²èÌÌ¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¡¦¥â¥¶¥¤¥¯²Ã¹©¤Ê¤·¤ÎÂÐ¾Ý¶Ê¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë²¼µ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆÉ¬¿Ü»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç´°Î»¡ª
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥àURL¡§https://form.run/@jichangwook-assemble-lmplaycp
¢§Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¤´±þÊç¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1¶Ê1²ó¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£±þÊç½ªÎ»¸å¤Ë±þÊçÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤ª´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨B¾Þ¾ÞÉÊ¤òÊ£¿ô¼ïÎà¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢±þÊçÂÐ¾Ý¶Ê¤´¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æ±¤¸ÂÐ¾Ý¶Ê¤Ç¤ÎÊ£¿ô±þÊç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±þÊç¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤ÏÅöÁª¼ÔÍÍ¤´ËÜ¿Í¤Î¤â¤Î¤È¤·¡¢´¹¶â¡¦¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡Á÷ÉÕÍ½Äê¤Ç¤¹¡£A¾ÞÆÃÅµ¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ø¡É¡»¡»(ÅÐÏ¿Ì¾)¡É ¡Æs Play TOP 50¡Ù¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢LINE MUSIC¤Ç¤ÎÄ¾¶á3¥ö·î´Ö¤ÎºÆÀ¸¶Ê¿ô¤¬20¶ÊÌ¤Ëþ¤«¡¢LINE MUSIC¤Î¥¢¥×¥ê¤¬ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÍâÆüÈ¿±Ç¡¢1Æü1²ó/ÉÔÄê´ü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄùÀÚ´Ö¶á¤Î¾ì¹ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÄùÀÚ¤Þ¤Ç¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸(¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÊÝÂ¸)¤»¤º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óºÆÀ¸(¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸)¤Î¤ß¤Ç¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨1²ó¤ÎºÆÀ¸ÉÃ¿ô¤¬Ã»¤¤¤È1ºÆÀ¸¤È¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓLINE MUSIC¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤ß¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÍî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ä¥¢¥×¥ê¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00¡Á13:00/14:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦²ñ¼Ò¤Î»ØÄêÆü½ü¤¯¡Ë
https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¼õÉÕ¤Ï24»þ´Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÊÖ¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÌ¾¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¤´µÆþ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ºÀÚÅöÆü¡¦Á°Æü¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡1st Album¡ÖAssemble¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
¡ 1st Album¡ÖAssemble¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
1st Album¡ÖAssemble¡×È¯ÇäµÇ°¡ª¡È150Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡É¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ËÜ¿Í¤È¤Î°®¼ê²ñ¡¢¾ÜºÙ·èÄê¡ª³Æ·ÁÂÖ¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÃêÁª±þÊç·ô¡×¤Ë¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢150Ì¾ÍÍ¤òÃêÁª¤Ç¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¤Î°®¼ê²ñ¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎ÂÐ¾Ý
³Æ·ÁÂÖ¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý
▶︎³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê
▶︎¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¤Î°®¼ê²ñ
▶︎¼õÉÕ´ü´Ö¡¦·ë²ÌÈ¯É½
¡úÂè1¼¡±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)9:00 ¡Á 2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:59
¢¨¤´ÅöÁª¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Ï2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)Ãæ¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤´ÅöÁª¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡úÂè2¼¡±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)9:00 ¡Á 2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)23:59
¢¨¤´ÅöÁª¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Ï2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)Ãæ¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤´ÅöÁª¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È
1st Album¡ÖAssemble¡×È¯ÇäµÇ°¡ª ¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¡ÖAssemble¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡É150Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡É ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à²ñ¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎ÂÐ¾Ý
¡Ö¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¡ÊSCCA-00174¡Ë¡×¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ÎÊý
▶︎³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê
▶︎¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à²ñ
¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Ë£±Ëç¤À¤±¤Î¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼Ì¿¿¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Î1Ëç¤Ë¡ª¡ª
▶︎ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡ÖAssemble¡×¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÈ×
¡ãCD¡Ü¥Ñ¥º¥ë¡Ü¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É5Ëç¥»¥Ã¥È¡ä¡¡
SCCA-00174¡¿9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
▶︎¹ØÆþÄùÀÚ
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¡ÖAssemble¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡É150Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡É ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à²ñ¤Ï¡Ö¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÈ× ¡ãSCCA-00174¡ä¡×¤ò1Ëç¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡Ö1¡×±þÊç¤È¤·¤Æ¼«Æ°±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë°ÊÁ°¤Ç¤â¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤áÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎ÅöÁªÈ¯É½
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÃæ¤Ë½ç¼¡ÅöÁªÈ¯É½
¢¨¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ø¤Ï¾åµÆüÄø¤Ë¤Æ¤´¾·ÂÔ¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÍîÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¡Ê¥á¡¼¥ë¡Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ã2025 Ji Chang Wook Japan Fan Meeting ¡ÁWinter With W(¥æ¡¼)¡Á¡ä
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë18:00 ³«±é¡Ê17:00 ³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡§14,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç
¢¨3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¢4ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢§ÆÃÅµ
¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥È
¡¦¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹»ëÄ°QR¥³¡¼¥ÉÉÕ¡Ë
¢§°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ
¤Ô¤¢¡§ https://w.pia.jp/t/jichangwook-fm2025/
¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/jichangwook/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/jichangwook/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸