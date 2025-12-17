ALL iN FAZEが、最新EP『Kingdom Fall』を本日配信リリースした。

今作は“原点回帰”をテーマに掲げ、EDMバンドとしての出発点から、ラウドロックやロックの要素を取り入れながら進化してきた彼らが、その歩みを振り返り、「自分たちを形づくってきたすべてを一つの作品に再構築する」という意思のもと楽曲を制作したという。

リード曲「Addiction」は、強さの裏に潜む弱さや痛み、依存、そしてそれでも誰かを想ってしまう人間的な衝動を描いた楽曲に仕上がったとのこと。その他、ワンマンライブに向けて書き下ろした「Turmoil」 、3年前のワンマンライブのタイトルを冠し、今回のEPに合わせてアップデートされた「Sleeping in a Wonderland(Reimagined)」を収録。さらに、メンバーが上京直後に制作を始めながらも“考えすぎて止まってしまった”まま眠っていた曲を完成へと導いた「Overthinking(feat. Jesse Sliger)」、そして、次のステージへ向かう彼らの決意が込められたという「Kingdom Fall(Re:Mastered)」が収められている。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

MAKOTO（Vo）コメント

今回のEPでは、あらためてALL iN FAZEの原点に立ち返り、自分たちがどこから来て、今どこに立っているのかを再確認しながら制作しました。EDMから始まり、ラウドやロックへと広がってきたサウンドの変遷を無理に整理するのはなく、“全部ひっくるめて自分たち”という感覚で作品に落とし込んでいます。一曲ごとに、これまで歩んできた道や当時抱えていた気持ちが紐づいていて、EP全体で聴くことでALL iN FAZEというバンドの輪郭がよりはっきりと見える、そんな作品になったと思います。力強さとキャッチーさ、その両方がしっかり息づいているので、全曲通して味わっていただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

なおALL iN FAZEは、12月20日に東京・原宿RUIDOにてワンマンライブ＜Kingdom Fall＞を開催する。現在、イープラスにてチケット販売中だ。

◾️EP『Kingdom Fall』 発売日：2025年12月17日（水）

配信URL：https://lnk.to/Kingdom_Fall 収録内容

1.​​Turmoil

2.Addiction

3.Overthinking (feat. Jesse Sliger)

4.Sleeping in a Wonderland (Reimagined)

5.Kingdom Fall(Re:Mastered)

◾️ワンマンライブ概要 ＜ALL iN FAZE ONE MAN LIVE Kingdom Fall＞

日程：2025年12月20日（土）

会場：東京都 原宿RUIDO

OPEN/START 17:30 / 18:00

出演：ALL iN FAZE

料金：前売り ￥3,500 / 当日 ￥4,000 ※1D代別途要

プレイガイド：https://eplus.jp/sf/detail/4348520001-P0030001