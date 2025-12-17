JLPGAアワード2025

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、都内ホテルで2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催し、佐久間朱莉（大東建託）が年間最優秀選手賞、賞金ランキング、平均ストローク賞、特別賞の4冠を達成した。式典後に自身のSNSを更新。高級外車とドレスアップした姿を披露した。

白く輝く高級車の横で、女王の笑みが弾けた。

一緒に写真撮影を行ったのはメルセデス・ベンツの「GLE 450 d 4MATIC Sports Core」だ。公式サイトによるとメーカー希望小売価格は1147万円からという超高級車。その傍らに立つ佐久間は、濃いブルーのフリルが重なったドレスを着用している。手には車のキーを模した大きなボードを持ち、華やかな雰囲気となった。

佐久間がインスタグラムで実際の画像を公開。「4冠を達成することが出来ました！！」と報告し、「4年前、とても輝いて見えたこの舞台に今年は素敵な賞もいただけてとても光栄です。ドレスも好評でうれしー！！！」と喜びをつづった。

佐久間は衣装について「ウェディングドレスのところで、結婚式っぽくないのを選びました」とし、「キラキラとデニムがマッチしていて、『かわいい』と思って決めました」とアピールした。

コメント欄ではファンからも「4冠おめでとうございます」「ドレス姿が素敵すぎて5冠女王ですね」「大人っぽくなりましたね」「今までで1番素敵ですね」「今日は『女王』じゃなくて、『お姫様』」など祝福とドレス姿への称賛の声が寄せられた。



