“令和の美脚クイーン”波崎天結のが2nd写真集『丸みの誘惑』が2026年1月30日（金）に発売されることが決定し、先行カットが公開された。

『波崎天結2nd写真集 丸みの誘惑』

『波崎天結2nd写真集 丸みの誘惑』

2nd写真集『丸みの誘惑』は、グラビアアイドルとして第一線で活躍する波崎天結自身が、今自分にできる最大のグラビアとは何かをしっかりと考えてこだわって作った“丸みグラビア”で全編構成。自身の強みである美脚からのお尻そしてバストと、丸みをさらに強調するさまざまな見せ方で臨んだ内容に仕上がっている。

タイトルの『丸みの誘惑』は本人が考案しており、「このタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを、中の写真で最大限に表現しています」とのこと。もちろん、過去最大露出、見える手前のギリギリまでを攻めまくった写真の数々を波崎天結が自らセレクトした一冊となっている。

撮影地に選ばれたのは、彼女が初めて訪れたというインドネシア・バリ。青い海が広がるクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、南国らしさ満載のプール付きヴィラを貸し切って撮影が行われた。

先行カットは、ブラックのボディスーツを着用してのバックショット、ストッキング着用の赤ランジェリー、メガネをかけた秘書姿、キャビンアテンダント風のコスプレ、パールのTバックになったホワイトランジェリー、波崎天結がやってみたかったヤンキー風のジャージ姿でバリの街並みを歩くカットの6枚。

他にも全裸に近い大露出の写真も含めて、これでもかというくらいの“丸みグラビア”が展開されており、グラビアアイドルとしての波崎天結の全てが詰まった内容となっている。

表紙には、ラベンダーカラーのランジェリー姿のカットを採用。丸いバストラインが強調されたアンニュイな表情が印象的。表紙をはじめ、左右の向きや寄り引き、お尻やバストの見え方など、全ての写真は波崎自身がセレクト。また初めてのエッセイにも挑戦している。

「Amazon」「セブンネットショッピング」「楽天ブックス」、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、限定生写真付き特典を用意。さらに、高画質PDFのダウンロード特典が付いた電子版も同時に発売される。

加えて、発売記念として2026年2月8日（日）に都内で「お渡し会」も実施。さらに、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」で2026年1月30日（金）10時〜2026年2月15日（日）に写真集のパネル展を開催。そしてスペシャル企画として、展示されたパネルの中から「サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーン」も同時開催される。

波崎天結 コメント

初めての海外撮影でドキドキしながらも、5日間楽しく撮影ができました。

2nd写真集では『丸みの誘惑』というタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを最大限に表現しています。

想像をかき立てるようなしぐさや挑戦的でセクシーな表情にもこだわり、今の私にできることをすべて詰め込んだ1冊になりました。

たくさんの方に見ていただけたらうれしいです。

＜プロフィール＞

はざき・あゆ

2000年10月18日生まれ。東京都出身。早稲田大学卒業。グラビア・オブ・ザ・イヤー2024ネクスト・ブレイク賞受賞。キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」。グラビアアイドルとして2023年にデビューし、写真集・DVD・雑誌・トレカ・カレンダーなどマルチに活躍。「アニメクラシックス」コスプレユニット「Teamクラ・コス」にてドロンジョ役を担当。趣味は少女漫画とアニメ鑑賞。

書誌情報

『波崎天結2nd写真集 丸みの誘惑』

著者：波崎天結

撮影：田中智久

発売日：2026年1月30日（金）

定価：4,180円（本体3,800円＋税）

仕様：A4判／128ページ

ISBN：978-4-04-738495-8

発行：株式会社KADOKAWA

©KADOKAWA ©NYプロダクション PHOTO/田中智久

The post “令和の美脚クイーン”波崎天結、2nd写真集『丸みの誘惑』発売決定＆先行カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.