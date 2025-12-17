杉本彩が、日本クラウンからリリースしたシングル・アルバムあわせて13作品を本日配信解禁した。

杉本彩は、1988年に日本クラウン内のレーベル・PANAMより歌手デビューしており、今回配信解禁されたのは、「ゴージャス」や「B&S」を含むシングル6作品と、彼女の代表曲が14曲収録された「ゴールデン☆ベスト」を含むアルバム全7作品だ。

また、PANAMレーベルの公式YouTubeチャンネルには、当時のMVやライブ映像が20本一挙に公開されているので、是非チェックしてほしい。

◾️杉本彩 コメント

デビュー当時に制作したミュージック・ビデオを、今の時代に配信という形で届けられることを、とても嬉しく思います。当時から、既成概念にとらわれず、自分なりの世界観や個性を大切にしながら表現することに夢中でした。長く応援してくださっているファンの皆さんには懐かしさを、そして当時を知らない若い世代の皆さんには、今とは違う時代の表現のエネルギーを感じてもらえたら嬉しいです。それぞれの青春や記憶と重ねながら、時代を超えて自由に楽しんでいただけたらと思います。

