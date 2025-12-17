杉本彩、日本クラウンからリリースした全13作品を配信解禁。MV＆ライブ映像一挙公開も「今とは違う時代の表現のエネルギーを感じてもらえたら嬉しい」
杉本彩が、日本クラウンからリリースしたシングル・アルバムあわせて13作品を本日配信解禁した。
杉本彩は、1988年に日本クラウン内のレーベル・PANAMより歌手デビューしており、今回配信解禁されたのは、「ゴージャス」や「B&S」を含むシングル6作品と、彼女の代表曲が14曲収録された「ゴールデン☆ベスト」を含むアルバム全7作品だ。
また、PANAMレーベルの公式YouTubeチャンネルには、当時のMVやライブ映像が20本一挙に公開されているので、是非チェックしてほしい。
◆ ◆ ◆
◾️杉本彩 コメント
デビュー当時に制作したミュージック・ビデオを、今の時代に配信という形で届けられることを、とても嬉しく思います。当時から、既成概念にとらわれず、自分なりの世界観や個性を大切にしながら表現することに夢中でした。長く応援してくださっているファンの皆さんには懐かしさを、そして当時を知らない若い世代の皆さんには、今とは違う時代の表現のエネルギーを感じてもらえたら嬉しいです。それぞれの青春や記憶と重ねながら、時代を超えて自由に楽しんでいただけたらと思います。
◆ ◆ ◆
◾️配信解禁作品一覧
各配信サイト：https://bio.to/ayasugimoto
◆「BOYS」
オリジナルリリース日：1988年4月21日
1.BOYS (※国内のみ配信)
2.MOON CAT
◆「彩」
オリジナルリリース日：1988年7月21日
1.SHINING
2.人魚の憂欝
3.GUILTY
4.BOYS “TOKYO MIX” (※国内のみ配信)
4.素肌の夜
5.STILL
◆「13日のルナ / 水の中のナイフ」
オリジナルリリース日：1988年12月5日
1.13日のルナ
2.水の中のナイフ
■「水の中の小さな太陽」
1.オリジナルリリース日：1988年12月16日
2.13日のルナ (EXTENDED MIX)
3.EVERYTHING IS O.K. NOW
4.Party Town
5.水の中のナイフ
6.ブラック・ベルベット
7.ゆっくり愛して
8.月光
9.流されて…楽園
10.ILLUSION
11.光の魚たち
12.Shaker
◆「日曜はだめよ / 退屈が嫌い」
オリジナルリリース日：1989年4月12日
1.日曜はだめよ
2.退屈が嫌い
◆「灼熱伝説」
オリジナルリリース日：1989年6月21日
1.24時間の媚薬
2.魔女伝説
3.惑わせて…
4.BURN - BURN - BURN
◆「B&S / GIRL FRIEND」
オリジナルリリース日：1990年1月21日
1.B&S
2.GIRL FRIEND
◆「BODY & SOUL」
オリジナルリリース日：1990年1月21日
1.GIRL FRIEND
2.Lip Noise
3.Wanna Do
4.つまさきの密林 (JUNGLE)
5.Celebration
6.日曜はだめよ (ALBUM VERSION）
7.PRUDENT LADY
8.Rasgueado
9.DANCIN’ IN THE RAIN
10.B&S (ALBUM VERSION)
◆「うさぎ / Celebration 」
オリジナルリリース日：1990年6月5日
1.うさぎ
2.Celebration
◆「ゴージャス / Fairy of Love」
オリジナルリリース日：1990年11月5日
1.ゴージャス
2.Fairy of Love
◆「Japanese Dream」
オリジナルリリース日：1990年11月21日
1.GORGEOUS LADY
2.TWO MOON
3.Passion
4.I Need You
5.星に願いを
6.Fairy of Love
7.Sha・La・La
8.禁じられた恋
9.うさぎ
10.Just Love
11.ゴージャス
◆「all of me」
オリジナルリリース日：1991年9月6日
1.BOYS (※国内のみ配信)
2.13日のルナ
3.月光
4.B&S
5.LIP NOISE
6.惑わせて…
7.日曜はだめよ
8.STILL
9.ブラック・ベルベット
10.うさぎ
11.ゆっくり愛して
12.Passion
13.Fairy of Love
14.ゴージャス
◆「ゴールデン☆ベスト」
オリジナルリリース日：2004年9月17日
1.BOYS (※国内のみ配信)
2.13日のルナ
3.水の中のナイフ
4.Party Town
5.流されて…楽園
6.日曜はだめよ
7.退屈が嫌い
8.B&S
9.GIRL FRIEND
10.24時間の媚薬
11.うさぎ
12.ゴージャス
13.Fairy of Love
14.SHINING
15.人魚の憂欝