松嶋尚美、14歳長男“顔出し”誕生日ショット＆家族写真公開「イケメンすぎる」「ご両親に似てる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】タレントの松嶋尚美が12月14日、自身のInstagramを更新。長男・珠丸くんの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】54歳タレント「遺伝子感じる」14歳イケメン長男顔出しショット
松嶋は「Happy birthday ジュマル！」とつづり、誕生日ケーキを指差す珠丸くんの写真を公開。「14歳になりました〜。おめでとう」「家族に優しいジュマ。大好きだよー」と祝福した。また、夫や長女との家族ショットも披露している。
この投稿に「綺麗な顔」「遺伝子感じる」「格好良い」「イケメンすぎる」「誕生日おめでとう」「ご両親に似てる」などとコメントが集まっている。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは2025年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】54歳タレント「遺伝子感じる」14歳イケメン長男顔出しショット
◆松嶋尚美、誕生日ケーキを喜ぶ息子の姿披露
松嶋は「Happy birthday ジュマル！」とつづり、誕生日ケーキを指差す珠丸くんの写真を公開。「14歳になりました〜。おめでとう」「家族に優しいジュマ。大好きだよー」と祝福した。また、夫や長女との家族ショットも披露している。
◆松嶋尚美の投稿に反響
この投稿に「綺麗な顔」「遺伝子感じる」「格好良い」「イケメンすぎる」「誕生日おめでとう」「ご両親に似てる」などとコメントが集まっている。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは2025年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】