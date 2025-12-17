YUKI、ニューシングル「Share」本日リリース＆MV公開
YUKIが、ニューシングル「Share」を本日リリースした。
本作はは、CDの初回仕様盤は紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特別パッケージとなっている。収録内容は、小西遼が編曲プロデュースを担ったオリジナル楽曲、そしてJeterとY ohtrixpointneverによるポップデュオ・Peterparker69が手がけたリミックスとインストゥルメンタルバージョンが収録されている。
さらに、「Share」のMVもリリースと同時に公開された。
「Share」は、2025年12月26日に公開される劇場アニメーション『この本を盗む者は』の主題歌に決定している。本作は2021年本屋大賞ノミネートの深緑野分による小説を原作とする劇場アニメーション『この本を盗む者は』は、2人の少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファンタジーとなっている。
◾️「Share」
2025年12月17日（水）リリース
CD [初回仕様：紙ジャケット／オリジナルステッカー封入]
ESCL-6159 ￥1,540（税込）
購入予約リンク：https://erj.lnk.to/KVe8Ji
配信：https://erj.lnk.to/CohMDE
特設サイト：https://www.yukiweb.net/share/
◆収録内容
1.Share [劇場アニメーション「この本を盗む者は」主題歌]
2.Share (Peterparker69 Remix)
3.Share (Instrumental)
・Share
作詞：YUKI
作曲：AYOUNG (ARTribe), 十織 (ARTribe)
編曲：小西遼
◆購入特典内容
・YUKI 応援店 ・・・ オリジナルA5クリアファイル
対象店舗：https://www.yukiweb.net/shoplist/251217/
・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
・楽天ブックス ・・・ オリジナルポストカード
・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
◾️劇場アニメーション『この本を盗む者は』
2025年12月26日（金）全国ロードショー
キャスト：片岡 凜 田牧そら 東山奈央 諏訪部順一 伊藤 静 土屋神葉 ／ 朴 璐美
原作：深緑野分「この本を盗む者は」（角川文庫/KADOKAWA刊）
監督/コンテ/演出：福岡大生 構成/脚本：中西やすひろ キャラクターデザイン/作画監督：黒澤桂子
美術：草薙 色彩設計：村田恵里子（グラフィニカ）、加口大朗 CGディレクター：市川孝次（グラフィニカ）
2Dデザイン：久保田 彩（グラフィニカ） 撮影監督：戸澤雄一朗（グラフィニカ）
編集：重村建吾 音楽：大島ミチル 音響監督：郷 文裕貴
アニメーションプロデューサー：比嘉勇二 アニメーション制作：かごかん（株式会社かごめかんぱにー）
主題歌：YUKI「Share」（Sony Music Labels Inc.）
配給：角川ANIMATION 製作幹事：KADOKAWA 製作：「この本を盗む者は」製作委員会
公式サイト：http://kononusu.com/
公式X：@kononusu_anime
公式Instagram：@kononusu_anime
公式TikTok：@kononusu_anime
©2025 深緑野分／KADOKAWA／「この本を盗む者は」製作委員会
