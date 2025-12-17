藤あや子、高級トマトジュース入りお手製カレー公開「ボリューム満点」「お店で出てきそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】演歌歌手の藤あや子が12月15日、自身のブログを更新。手作りのカレーを披露し、反響が寄せられている。
【写真】64歳演歌歌手「お店で出てきそう」具ゴロゴロの手作りカレー公開
藤は「おうちごはん」という題名で「チキン＆スイートポテトカレー」とつづりボリューム満点の写真を公開。「大量の玉ねぎ炒めと高級トマトジュース1本入れたので甘さが半端ないです」と感想を記していた。また「マル坊はレタスに夢中」と飼い猫がレタスを食べている姿も投稿している。
この投稿に「美味しそうなメニュー」「ボリューム満点」「お店で出てきそう」「料理がプロみたい」「おしゃれご飯」「マルちゃん可愛い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
