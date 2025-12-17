Awesome City Club・PORINのソロプロジェクト「Pii」、ミニアルバム『cycle』本日配信リリース
Awesome City Clubのボーカル・PORINによるソロプロジェクト「Pii」が、ミニアルバム『cycle』を本日配信リリースした。
本作は、2024年春以降からneco眠るのBIOMANとともに制作した楽曲をコンパイル。2025年はシングルとして「愛シフト制;」「もう最終回;」「街角ジオメトリー;」「SPIRITUAL;」をリリース。そして未発表の曲とともに、ついにアルバムとしてリリースとなった。
これまでリリースしてきたシングルは、Piiが描く“架空のラブストーリー”の主人公である少女の恋模様を歌った楽曲が中心となり、その延長線上にある新曲4曲が新たにアルバムに収録されている。
ジャケット写真は、シングルからコンセプトを一貫して撮影を行ってきたカメラマン・TOKIが担当。幻想的で少し不思議な世界観を表現しているという。
PORINのInstagramではコラムとしてPiiの活動、そして今作「cycle」までの道のりを不定期に連載しているので、そちらもぜひチェックしてほしい。
◾️ミニアルバム『cycle』
2025年12月17日（水）
URL：https://pii.lnk.to/cycle
▼収録曲
1.愛シフト制;
2.Why?;
3.街角ジオメトリー;
4.あなたはアーティスト;
5.正しいのは私だけ;
6.もう最終回;
7.SPIRITUAL;
8.cycle
▼PORINのコラム「cycling」
https://www.instagram.com/explore/search/keyword/?q=%23porin%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0_cycling