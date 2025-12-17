皇治（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/17】格闘家の皇治が12月16日、自身のInstagramを更新。愛車のランドクルーザーとの2ショットを話題が集まっている。

36歳格闘家「俺の愛車」ランクル特別仕様車公開

◆皇治、愛車とのショット披露


皇治は「俺の愛車　ランドクルーザー250 ZXファーストエディション売るわ」とつづり、写真を投稿。愛車と並んで写った皇治は「買ってくれた人に届けにいくわな」と購入希望者向けに問い合わせ先も記している。

◆皇治の投稿の反響


この投稿に「格好良い車」「届けてくれるサービスすごい」「乗ってみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

