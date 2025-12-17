皇治、愛車のランドクルーザー売却へ「買ってくれた人に届けにいく」投稿に反響「格好良い車」「乗ってみたい」
【モデルプレス＝2025/12/17】格闘家の皇治が12月16日、自身のInstagramを更新。愛車のランドクルーザーとの2ショットを話題が集まっている。
【写真】36歳格闘家「俺の愛車」ランクル特別仕様車公開
皇治は「俺の愛車 ランドクルーザー250 ZXファーストエディション売るわ」とつづり、写真を投稿。愛車と並んで写った皇治は「買ってくれた人に届けにいくわな」と購入希望者向けに問い合わせ先も記している。
この投稿に「格好良い車」「届けてくれるサービスすごい」「乗ってみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
