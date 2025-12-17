鈴木保奈美もサプライズ出演！ 12.24『名曲考察教室』で小田和正の名曲「ラブストーリーは突然に」を独自考察＆MV制作
12月24日22時放送の『名曲考察教室 小田和正スペシャル』（NHK総合）では、小田和正の名曲「ラブ・ストーリーは突然に」を独自に考察し、ミュージックビデオを制作。ドラマ『東京ラブストーリー』でヒロインを務めた鈴木保奈美もサプライズ出演する。
【写真】いったいどんな映像に？ 考察から制作したMVカット
本番組は、昭和・平成の名曲の「歌詞」を“令和の感覚”で徹底考察し、そこから生まれた物語を、プロの映像監督たちが新たなミュージックビデオ（MV）に仕立てるという、音楽バラエティー番組。
今回考察するのは、社会現象にもなったドラマ『東京ラブストーリー』の主題歌として、250万枚を超える大ヒットを記録した小田和正の名曲「ラブ・ストーリーは突然に」。一見すると、思いを寄せる人との出会いの喜びを歌っているように受け取れるが、歌詞をすみずみまで読み解くと、いったいどんな物語が浮かび上がるのだろうか。
考察を担当するのは、小田をこよなく愛する満島真之介（俳優）、福田麻貴（3時のヒロイン）、ジャンボたかお＆池田直人（レインボー）。三者三様の世界観が繰り広げられる。
さらに、『東京ラブストーリー』でヒロインを演じた鈴木保奈美もサプライズ出演。ドラマ撮影時の思い出話や「ラブ・ストーリーは突然に」の独自の考察も披露する。
『名曲考察教室 小田和正スペシャル』は、NHK総合にて12月24日22時放送。NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信。
※出演者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■MC：設楽統（バナナマン）
何より小田さんの曲がドラマチックですし、今回の出演者の皆さんの発想がもう本当に面白かったです。王道路線から、ぶっ飛んだ設定が来たなと思ったら、違う角度の考察が出てきて驚かされたりと、「ラブ・ストーリーは突然に」が新しい考察でさらにこんなにも楽しめるのかと思いました。時間があっという間に過ぎてしまい、本当に楽しかったです！
■考察ゲスト：満島真之介
当たり前のように耳にしていた音楽や歌詞に対して、時間をかけて深く向き合うという経験はとても刺激的で、忘れがたい時間になりました。「ラブ・ストーリーは突然に」の物語の中に入り込み、自分なりの解釈で考察を重ねていく日々は、静かな豊かさに満ちていて、ワクワクが止まりませんでした。僕らの考察とMVをきっかけに、それぞれが思い描く物語と、そっと向き合う素敵なクリスマスになりますように。
■考察ゲスト：福田麻貴
収録前の考察する段階から楽しかったですし、皆さんの考察の熱量もすごかったです。私が思う「ラブ・ストーリーは突然に」のイメージは「トレンディー」だったので、あえて考察はそこから遠ざけたいと思って考え始めたものの、結局トレンディーものに落ち着きました（笑）。自分の考察をもとに、MVが上がってくるのもすごくおもしろいし、ほかの考察がSFだったりファンタジーだったりと違う世界観も見られるので、視聴者の皆さんもぜひ楽しんでもらいたいです！
■考察ゲスト：ジャンボたかお・池田直人
池田：設楽さんに「イイネ！」って言ってもらえたのがすごくうれしかったです！
ジャンボ：皆さんの考察を聞くのが本当に楽しくって。この番組、ギャラクシー賞を獲得できるじゃないですかね？（笑）
池田：たまに「この曲ってどういう意味なんだろう」って調べたことはあったんですけど、自分でとことん考え抜く楽しさを、今回身にしみて感じました。
ジャンボ：三者三様の考察をとにかく楽しんでいただければと思います！
