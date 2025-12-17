『きかんしゃトーマス』映画最新作はミュージカル!? 来年3.27公開、ビジュアル＆予告など解禁
『きかんしゃトーマス』の新作映画『Sodor SINGS Together（原題）』が、邦題を『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』として2026年3月27日より公開されることが決定。ティザーポスター、ティザー予告、場面カット6点が解禁された。
【動画】『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』ティザー予告
前作『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』に続く本作は、トーマスと仲間たちの音楽祭での大奮闘を描いたミュージカルムービー。10曲以上をみんなで大合唱する。
ソドー島のあちこちにステージが作られる「ソドー島の音楽祭」が開催されることになり、機関車たちは大盛り上がり。「トップハム・ハット卿のオペラ」や「ソルティの舟歌」、「マッコールさんの農場音楽隊」などの出演者たちは、リハーサルに一生懸命。トーマスたちは色んな歌が楽しめるとワクワクが止まらない！
ところが、練習中のオペラ歌手の歌声が、なんと島中の照明を壊してしまう。照明がないとショーはできないとみんなが困り果てる中、トーマスと仲間たちが立ち上がる！ 果たして音楽祭は無事に開催できるのか？ そして、トーマスたちは力を合わせて秘密のサプライズ・ステージで大成功を収めることができるのか？
ティザーポスターは、「歌で心と心をつなぐよ」というキャッチコピーと共に、トーマスと、ケニア出身で音楽が大好きな女の子のタンク機関車ニアが、ソドー島で歌声を響かせる春らしいデザイン。
ティザー予告は、音楽祭に沸きたつソドー島で、島中の照明が壊れてしまうトラブルが発生し、トーマスと仲間たちが力を合わせて奮闘する様子が、「みんなで力を合わせる。それがハーモニーよ」などの印象的なセリフと共に、ドラマティックに描かれたもの。トーマスと仲間たちの歌声と心が一つになり、美しい大合唱へと変化していく感動のクライマックスシーンは必見だ。
場面カット（6点）は、トーマスたちが楽しそうに歌ったり、蒸気オルガンを運んだり、美しい音を出すクリスタルを見上げるなど、音楽に彩られたシーンを収めている。
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』は、2026年3月27日よりヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかにて公開。
【動画】『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』ティザー予告
前作『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』に続く本作は、トーマスと仲間たちの音楽祭での大奮闘を描いたミュージカルムービー。10曲以上をみんなで大合唱する。
ところが、練習中のオペラ歌手の歌声が、なんと島中の照明を壊してしまう。照明がないとショーはできないとみんなが困り果てる中、トーマスと仲間たちが立ち上がる！ 果たして音楽祭は無事に開催できるのか？ そして、トーマスたちは力を合わせて秘密のサプライズ・ステージで大成功を収めることができるのか？
ティザーポスターは、「歌で心と心をつなぐよ」というキャッチコピーと共に、トーマスと、ケニア出身で音楽が大好きな女の子のタンク機関車ニアが、ソドー島で歌声を響かせる春らしいデザイン。
ティザー予告は、音楽祭に沸きたつソドー島で、島中の照明が壊れてしまうトラブルが発生し、トーマスと仲間たちが力を合わせて奮闘する様子が、「みんなで力を合わせる。それがハーモニーよ」などの印象的なセリフと共に、ドラマティックに描かれたもの。トーマスと仲間たちの歌声と心が一つになり、美しい大合唱へと変化していく感動のクライマックスシーンは必見だ。
場面カット（6点）は、トーマスたちが楽しそうに歌ったり、蒸気オルガンを運んだり、美しい音を出すクリスタルを見上げるなど、音楽に彩られたシーンを収めている。
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』は、2026年3月27日よりヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかにて公開。