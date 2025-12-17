¶ÍÃ«ÈþÎè¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¸µ¡ÖSeventeen¡×¥â¥Ç¥ë2¿Í¤¬¤ª½Ë¤¤¡¡¡Ö¤¢¤Îº¢»¨»ï¤ÇÆ´¤ì¤Æ¤¿»°Èþ¿À¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè¤¬16Æü¤Ë36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤ÊÇ¯¤Î¼è¤êÊý¤·¤¿¤¤¡ª¡¡Á´°÷¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè¡¢ÂçÀ¯°¼¡¢º´Æ£¤¢¤ê¤µ¡¢¸µ¡ÖSeventeen¡×¥â¥Ç¥ë3¿Í
¡¡ÂçÀ¯°¼¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÈþÎè¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢¤¢¤ê¤µ¤È¤ª½Ë¤¤¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¶ÍÃ«¤ò¶´¤ó¤Çº´Æ£¤¢¤ê¤µ¤È¼«¿È¤¬¤ª½Ë¤¤¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤Î3¿Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶¦¤Ë2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢3¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤Ê¤Éº£¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÂçÀ¯¤Ï¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ãæ¿È¤ÏËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¡×¡Ö¤Ê¤Î¤ËÈþ¤·¤µ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¤¤¤¯ÈþÎè¤µ¤ó¡¢º£Ç¯¤â¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¡ª¡×¤È¶ÍÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¶ÍÃ«¤Ø¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶ÍÃ«¡¢ÂçÀ¯¡¢º´Æ£¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î3¿Í¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¥â¥Ç¥ë¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡×¡Ö¤¢¤Îº¢»¨»ï¤ÇÆ´¤ì¤Æ¤¿»°Èþ¿À¤¬ ÊÑ¤ï¤é¤º¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê30Âå¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂçÀ¯°¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@aya_omasa_official¡Ë
