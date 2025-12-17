2025年10月8日にアルバム『暴動遊戯』にてメジャー・デビューを果たした暴動クラブの、インディーズ時代のアルバム／EPを拡大販売するキャンペーンがスタートとなった。

2023年11月にインディーズ・レーベル「BEAT EAST」より7“シングル「暴動クラブのテーマ」がリリースとなったが、発売後すぐに売り切れとなってしまっていた。限定リリースでありデジタル配信もないにもかかわらず「暴動クラブのテーマ」はオリコンROCKシングル週間ランキング第7位にランクインしたことで、一気にインディーロック・リスナーにその名前を轟かせる事態となった作品となった。続いてリリースされた7”シングル「シニカル・ベイビー」も限定リリースで売り切れとなっている。

今回発表されたキャンペーンは、2024年8月に発売したインディー・デビュー・アルバム『暴動クラブ』、2024年12月にリリースされたEP『撃ち抜いてBaby,明日を撃てLady』、2025年4月リリースの日本のロック・ポップスのカバーEP『VOODOO SEE,VOODOO DO』の3アイテム（いずれもCD）が対象となるもので、ディスクユニオン、タワーレコード等の一部のCDショップで、1アイテム購入につきスマホに貼れる暴動クラブ 特典ステッカー・シートがもらえるというものだ。

ステッカー

このステッカーはこのキャンペーンのために特別に作られたステッカーで、アルバム／EPのそれぞれのジャケットと暴動クラブの新しいロゴがあしらわれたものだ。ジャケット写真はザ・ローリング・ストーンズ日本人唯一の公式写真家 有賀幹夫の撮影で、暴動クラブの存在感を現代最高のロックンロールショットで捉えているもの。

なお、2025年12月21日（日）には、代官山UNITにてツアー・ファイナルとなるワンマン・ライブが開催となる。

暴動クラブ・キャンペーン

2024年8月7日発売

FSCR1 ￥3,300（税込）

“暴動クラブを知るにはまずこのアルバムから”と言われるほどシンプルでわかりやすい「ロックンロール・ファーストアルバムの最高傑作」。どうにも止められないロックへの衝動をそのまま出し切った暴動ロックンロールサウンドがパンク＆ガレージで暴走！まさに新しいロックンロールが暴れて動いて走る！THE NEATBEATSのMr.PANプロデュース 全編モノラル・レコーディング。THE ROOSTERSのカバー「C.M.C.」収録。

TOWER RECORDSタワレコメン・アワード2024「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」受賞、第17回CDショップ大賞2025入賞作品。 EP『撃ち抜いてBaby,明日を撃てLady』

2024年12月4日発売

FSCR3 ￥1,650（税込）

初のシングル作品。ロックンロールバンドに相応しいポップでキャッチーなシングル・チューン。印象的なメロディーは普遍的でせつない。このせつなさこそが暴動クラブの隠れた魅力で大きな可能性を感じさせる。

プロデュースは井上富雄（ex THE ROOSTERS）、エンジニアは数多くのヒットを作った飯尾芳史。カップリングはVo釘屋玄が敬愛してやまない浜田省吾のミディアムR&R「あばずれセブンティーン」。さらに渋谷クラブクアトロでの初ワンマン・ライブから人気曲「欲望」を収録。 EP『VOODOO SEE,VOODOO DO』

2025年4月2日

FSCR4 ￥1,650（税込）

ロックンロールバンドの真価はカバーにある。ビートルズやストーンズの時代からそれは変わらない。暴動クラブもバンド結成時から数多くのカバーをしてきた。いままでもオリジナルとともにカバーを収録してきたが、本作は日本のアーティストのカバーのみに絞ったスペシャルEP。RCサクセション「つ・き・あ・い・た・い」、鮎川誠（シーナ＆ロケッツ）「I‘M FLASH（ホラ吹きイナズマ）」、南佳孝「スローなブギにしてくれ（I want you）」、サディスティック・ミカ・バンド「タイムマシンにおねがい」、坂本九「上を向いて歩こう」の全5曲。尊敬と革新のカバー作品で、ロックンロール黄金のバトン・アイテム。

暴動クラブ「ハニー」

BSよしもと「東野山里のインプット」2025年12月度エンディングテーマ

毎週日曜23：00〜23：30

再放送 毎週月曜20：30〜21：00

※「ハニー」MV毎週オンエア

＜暴動クラブ LIVE TOUR 2025 暴動遊戯＞

2025年12月21日（日）

＠代官山UNIT

OPEN 17：00 / START 18：00

・一般チケット ￥4,400（+D）

・学割チケット ￥3,300（+D）

・当日券 ￥5,000（+D）

※枚数制限：お一人様4枚まで / 電子チケット（分配可）、紙チケット併用

※未就学児童入場不可（小学生以上のご入場される方全てにチケット必要）

※複数公演応募可、複数公演当選あり

※学割チケット：公演日時点で、小学・中学・高校・大学・専修・各種学校の学生・生徒の方が対象となる前売りチケットです。高校生以上のお客様は、ご入場の際に学生証を確認させていただきます。対象となる学生証のご提示がない場合は、一般チケットとの差額￥1,100をお支払頂きますのでご注意下さい。

