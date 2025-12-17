がらり、2ndアルバム『コントラスト』より収録曲「Question」本日先行リリース。indigöが監督を務めたMV公開も
がらりが、2026年1月16日に配信リリースする2ndアルバム『コントラスト』より、収録曲「Question」を本日先行配信した。
「Question」は、曖昧な人間関係のすれ違いにフォーカスした切ないラブソングとのことで、編曲はビートメイカー／プロデューサーのA.G.Oが務めている。
さらに、今回の配信リリースタイミングに合わせてMVも公開された。がらりとしては初のタッグとなるindigöが監督を務め、楽曲の世界観に沿って曖昧な人間関係のすれ違いを表現した作品に仕上がっているとのことだ。
◾️先行配信曲「Question」
配信日：2025年12月17日（水）
配信リンク：https://galali.lnk.to/contrast
◾️2ndアルバム『コントラスト』
配信日：2026年1月16日（金）
配信予約リンク：https://galali.lnk.to/contrast
▼収録曲
1.うつろ
2.逃避行
3.Answer Me（日本テレビドラマ「AKIBA LOST」主題歌）
4.Question
5.退屈な夜に
6.正体不明のLADY（日本テレビドラマ「AKIBA LOST」コンセプトソング）
7.ガラスの靴
8.透きとおる夏
9.遠い空には（河合塾CMテーマソング）
10.さあ乾杯！（テレビ東京系 ドラマ 25「晩酌の流儀4 〜秋冬編〜」 エンディングテーマ）
11.ZEROの時間旅行
12.At Parade
13.ステラ（OSTechグループ Web CM「さあ、今日から新社会人！」テーマソング）
14.夢遊病
◾️ドラマ『AKIBA LOST』
▼イントロダクション
北山宏光が主演！舞台となるのは日本有数のサブカルタウン「秋葉原」
13年前、秋葉原で6人の少女が姿を消した未解決事件――
通称「アキバの神隠し」。
一年に一度のゲームショウで、その事件を題材にした新作ゲーム『AKIBA LOST』の開発を高らかに宣言したのは、かつて“天才クリエイター”と呼ばれた新城大輝（演：北山宏光）だった。しかしその発表を機に、再び不可解な失踪事件が起こり始める。
ゲームの出演者として集められたのは、メイドカフェで働く新城の妹・新城葵（演：松村沙友理）、地下アイドルの長門ここね（演：小栗有以）、グルメライターの黒須萌（演：宇垣美里）、巫女の神保千尋（演：大原梓）、コスプレイヤーの遊佐若菜（演：MINA）、ゲーム配信者の倉橋佑季美（演：田辺桃子）。日本が誇るサブカルチャータウン“秋葉原”を象徴する多彩な顔ぶれだった。
だが、彼女たちが演じるはずの物語は、やがて現実を侵食し始める。そのきっかけは新城に届いた脅迫電話と葵の失踪だった。
「ゲームの開発を中止しろ――さもなくば悲劇は繰り返される。」
新城はゲームを完成できるのか？仲間を守れるのか？犯人は誰なのか？そして13年前の真実とは？
この物語の結末を決める“選択”は、あなたの手に委ねられている。
▼放送概要
タイトル：AKIBA LOST
放送：2026年1月期 毎週火曜24:59〜25:29（関東ローカル）1月13日スタート
配信：TVer（https://tver.jp/series/sraszdzp5s） ／Hulu
出演：北山宏光 松村沙友理 田辺桃子 小栗有以（AKB48） 大原梓 MINA（East Of Eden）西原亜希 阪田マサノブ ・ 宇垣美里 淵上泰史
脚本：當銘啓太
音楽：fox capture plan
監督：中茎強
プロデューサー：梅澤宏和 柴田裕基
協力プロデューサー：伊藤裕史
制作：植野浩之、島田総一郎
ゲーム公式サイト：https://akibalost.com
ドラマ公式サイト：https://www.ntv.co.jp/akibalost
