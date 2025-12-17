◾️ドラマ『AKIBA LOST』

▼イントロダクション

北山宏光が主演！舞台となるのは日本有数のサブカルタウン「秋葉原」

13年前、秋葉原で6人の少女が姿を消した未解決事件――

通称「アキバの神隠し」。

一年に一度のゲームショウで、その事件を題材にした新作ゲーム『AKIBA LOST』の開発を高らかに宣言したのは、かつて“天才クリエイター”と呼ばれた新城大輝（演：北山宏光）だった。しかしその発表を機に、再び不可解な失踪事件が起こり始める。

ゲームの出演者として集められたのは、メイドカフェで働く新城の妹・新城葵（演：松村沙友理）、地下アイドルの長門ここね（演：小栗有以）、グルメライターの黒須萌（演：宇垣美里）、巫女の神保千尋（演：大原梓）、コスプレイヤーの遊佐若菜（演：MINA）、ゲーム配信者の倉橋佑季美（演：田辺桃子）。日本が誇るサブカルチャータウン“秋葉原”を象徴する多彩な顔ぶれだった。

だが、彼女たちが演じるはずの物語は、やがて現実を侵食し始める。そのきっかけは新城に届いた脅迫電話と葵の失踪だった。

「ゲームの開発を中止しろ――さもなくば悲劇は繰り返される。」

新城はゲームを完成できるのか？仲間を守れるのか？犯人は誰なのか？そして13年前の真実とは？

この物語の結末を決める“選択”は、あなたの手に委ねられている。

▼放送概要

タイトル：AKIBA LOST

放送：2026年1月期 毎週火曜24:59〜25:29（関東ローカル）1月13日スタート

配信：TVer（https://tver.jp/series/sraszdzp5s） ／Hulu

出演：北山宏光 松村沙友理 田辺桃子 小栗有以（AKB48） 大原梓 MINA（East Of Eden）西原亜希 阪田マサノブ ・ 宇垣美里 淵上泰史

脚本：當銘啓太

音楽：fox capture plan

監督：中茎強

プロデューサー：梅澤宏和 柴田裕基

協力プロデューサー：伊藤裕史

制作：植野浩之、島田総一郎

ゲーム公式サイト：https://akibalost.com

ドラマ公式サイト：https://www.ntv.co.jp/akibalost