視線での操作も実現！博報堂アイ・スタジオ「中外製薬 創業100周年サイト」Webグランプリ受賞

博報堂アイ・スタジオが中外製薬の制作パートナーとして携わった「中外製薬 創業100周年サイト」が、Webサイトの優れた功績を称える「第13回Webグランプリ」において高い評価を獲得。

企業グランプリ部門の「アクセシビリティ賞」グランプリを受賞しました。

博報堂アイ・スタジオ「中外製薬 創業100周年サイト」

受賞名：第13回Webグランプリ 企業グランプリ部門 アクセシビリティ賞 グランプリ

サイトURL：https://www.chugai-pharm.co.jp/100th/

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構が主催する「Webグランプリ」。

その中でも「アクセシビリティ賞」は、高齢者や障がい者を含むあらゆるユーザーが、ストレスなく快適に情報へアクセスできるWebサイトを表彰するものです。

今回、博報堂アイ・スタジオが制作した「中外製薬 創業100周年サイト」が、その優れた取り組みによりグランプリに輝きました。

評価されたアクセシビリティへの配慮

受賞の決め手となったのは、清潔感のあるデザインや見やすい文字・配色の採用、余裕のある余白といった視覚的な配慮に加え、Webページの適切な構造化です。

これにより、スクリーンリーダーでの情報理解がスムーズに行えるよう設計されています。

さらに特筆すべき点は、多様な操作方法への対応。

マウスやタッチ、キーボードによる操作が困難な状況であっても、「視線」のみですべての操作が可能となっており、誰もが平等に情報を享受できる環境が整えられています。

博報堂アイ・スタジオは、今後も高い専門性と技術力を活かし、クライアント企業のブランド価値向上とともに、より多くの人々にとって使いやすいWebサイトの提供を目指します。

博報堂アイ・スタジオ「中外製薬 創業100周年サイト」Webグランプリ受賞の紹介でした。

