テレビを見る時間が資産に変わる！ピクセラ「PoiTele（ポイテレ）」

ピクセラが、テレビを見る時間を資産（ポイント）に変える新製品「PoiTele（ポイテレ）」を二子玉川 蔦屋家電1Fの『蔦屋家電＋』にて参考展示を開始。

応援購入サービス「Makuake」での先行販売開始からわずか6時間で目標を達成した話題の製品が、実機展示で体験可能となります。

ピクセラ「PoiTele（ポイテレ）」

展示開始日：2025年12月17日(水)

展示場所：二子玉川 蔦屋家電 1階『蔦屋家電＋』

Makuakeプロジェクト期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月29日(木)

「テレビ × ポイ活」をコンセプトに、日常のテレビ視聴をポイント獲得の機会に変える業界初のポイ活連携テレビチューナーが登場。

専用アプリと連携して番組を視聴することで、視聴時間に応じた報酬やミッションクリアによるポイントが貯まる仕組みです。

なんとなく画面を眺めるスクリーンタイムが、AIとクラウド技術によってユーザーへの還元価値へと転換されます。

テレビ視聴で貯まる「資産（ポイント）」

最大の特徴は、毎日のエンターテインメント体験がそのまま実益につながる点。

貯まったポイントは「EveryPoint」を通じて、AmazonギフトカードやPayPay、マイルなど約60種類の交換先から自由に選択可能です。

好きな番組を楽しんでいる時間が、そのままお小遣い稼ぎの時間へと変わります。

AI搭載アプリ「Xit」とワイヤレス視聴

専用アプリ「Xit（サイト）」はAI技術を活用し、視聴トレンドや話題の番組を解析してユーザーに提案。

「テレビのSNS」を目指したトレンド機能やシェア機能も搭載し、番組の盛り上がりを共有できます。

本体は幅約11.5cmとコンパクトで、自宅のルーターとアンテナ線につなぐだけで設置完了。

スマートフォンやタブレット、PCがテレビ代わりになり、お風呂や外出先など場所を選ばずに地デジ・BS・CS放送を楽しめます。

蔦屋家電＋での展示

二子玉川 蔦屋家電内の次世代型ショールーム『蔦屋家電＋』にて実機を展示。

スタッフによる案内のもと、製品の魅力や使い方を直接確認できます。

日常のスキマ時間を豊かにし、新しいテレビ体験を提供する「PoiTele」。

Makuakeでの先行販売と合わせ、実機に触れられるこの機会に注目です。

ピクセラ「PoiTele（ポイテレ）」の紹介でした。

