申台竜（シン・テヨン）前蔚山（ウルサン）HD監督（55）の更迭は論争的な事件だった。既得権ベテラン選手らの「監督追放」下剋上か、暴力監督の旧時代的パワハラかをめぐりサッカー界が分かれた。申前監督は複数のメディアに「私は『バージ監督（実権のない監督）』だった」とし、選手らの抗命があったと主張した。

中央日報が14日に公開した映像で実体を把握することができた。8月、選手団とのあいさつで申前監督が鄭昇荽（チョン・スンヒョン）選手の頬を叩く場面だった。映像で申前監督は選手たちと一人ずつ握手を交わした。鄭昇荽と向き合うと微笑みながら右手で頬を叩いた。パシンという音がして、その弾みで鄭昇荽の顔は横を向いた。

申前監督は暴行でないと考えだ。「昇荽が気分を悪くしたのなら申し訳なく思う」としながらも「暴行と暴言があったのなら監督はしない」と語った。サッカー協会が懲戒手続きを踏むことになれば訴訟も辞さない計画だという。

申前監督は「野蛮な時代」を生きてきた。軍部政権と88オリンピック（五輪）成績至上主義が重なった暴力的な1980年代に青少年期を過ごした。プロサッカー城南一和（ソンナム・イルファ）でプレーした当時、名監督と呼ばれながらも暴行で不名誉退陣したパク・ジョンファン監督の影響も受けたはずだ。

申前監督は国内外の複数のチームで「親しみの表現」として暴力的な行動をしてきた。特に問題はなかった。申前監督が4年間指揮したインドネシアのメディア「ボラスポーツ」は16日、「申監督に暴行問題が浮上して韓国で話題になっている。インドネシア代表選手らはこのようなことに慣れて笑って済ませた」と報じた。

しかし頬を叩いて親しみを表現する時代は過ぎた。インドネシアで選手らが笑って済ませたのは申監督の優れた成績のためだったとみられる。申監督にとって暴力は成績が悪ければいつでも起こり得る時限爆弾だったと考えられる。

申前監督が蔚山HD就任後の65日間にした暴行と暴言は少なくとも5件以上だ。選手の足を踏んで目を閉じさせた後、耳もとに笛を吹いて「耳が聞こえないのか」と怒鳴り、足のすねを蹴ったという。蔚山球団はこれを深刻に受け止めた。苦労して迎えた大物監督に対して就任2〜3週後に警告公文書を送り、シーズン中に更迭した。

体育哲学者のキム・ジョンヒョ・ソウル大研究教授は「選手は当初、監督の行動に戸惑い、行為が繰り返されるのを見ながら暴行と確定したとみられる」と話した。続いて「申監督の振る舞いは旧時代的な慣習の身体化が呼んだ不名誉な事件」とし、ハンナ・アーレントの「凡庸な悪」に言及した。「いつもしてきたように行うことが悪になることがある。悪は巨大な悪魔の形状で表れるのではなく、日常を無批判的に生きていく時、理性的な思考なくマンネリズムに浸って行為をする時、いつでも私たちの周辺にある」。

申台竜は韓国サッカーの貴重な資源だ。韓国代表、インドネシア代表の監督として立派な能力を見せた。激しい時代を生きてきただけに暴力に慣れていて当然のことと感じるかもしれない。しかし変わった世の中に適応できなければこれ以上進むことはできない。心から謝罪し、さらに立派な監督に生まれ変わることを望む。