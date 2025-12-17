学びを組織のために活用し成果を創出！BIGLOBE社員「Benesse Reskilling Award 2025」受賞

ビッグローブ（BIGLOBE）の社員が、ベネッセコーポレーション主催の「Benesse Reskilling Award 2025」において、個人部門である「Learning Hero Award（ラーニングヒーロー アワード）」を受賞しました。

学びを組織のために活用し、成果を創出した個人に贈られる名誉ある賞です。

BIGLOBE社員「Benesse Reskilling Award 2025」個人部門受賞

受賞者：松田 一郎（プロダクト技術本部 サービス運用部 運用プラットフォームグループ）

受賞賞名：「Benesse Reskilling Award 2025」個人部門「Learning Hero Award」

「Benesse Reskilling Award」は、組織的なリスキリングへの挑戦を表彰し、社会全体の学びを促進することを目的としたアワード。

その中で「Learning Hero Award」は、事業や業務への課題意識を持ち、学びを通じて組織に貢献した個人を称える賞です。

受賞の背景と評価ポイント

今回受賞した松田氏は、「学びに年齢は関係ない」という姿勢のもと、AIを活用したリスキリングを実践。

仕事も人生もアップデートし続ける意欲的な姿勢に加え、習得した知識を体系化し社内へ発信することで、組織全体の成長に寄与した点が高く評価されました。

BIGLOBEの人材育成方針

BIGLOBEでは、変化の激しいIT業界に対応するため、社員の自律的な成長を積極的に支援。

オンライン学習プラットフォーム「Udemy Business」への投資などを行い、個人のスキルアップを組織の力へと変える環境づくりを推進しています。

新スローガン『好きが、未来を変えていく。』のもと、社員の情熱が未来を切り拓く土壌を育んでいます。

ビッグローブ株式会社「Benesse Reskilling Award 2025」受賞のニュースでした。

